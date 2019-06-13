Mevsimlik işçilerin emeklilik zaferi

Müvekkilinin farklı iş yerlerindeki çalışmalarının SGK'ye bildirilmesine rağmen bunun emekli olmasına yetmediğini bildiren Çam, bu nedenle Bayraktar'ın çalışma süresinin tespiti açısından dava açılması zorunluluğunun olduğunu savundu.

Bayraktar'ın avukatı Ahmet Çam, mahkemeye ilettiği dilekçede müvekkilinin her yılın 15 Mart ile 30 Ekim arasındaki dönemde asgari ücret karşılığında hafta sonları ve bayramlarda da çalıştırıldığını, tek gün dahi SGK kaydı yapılmadığını öne sürdü.

Eşinin emekli olmasının ardından işten ayrılan Bayraktar, 2015'in Eylül ayında avukatı aracılığıyla iş mahkemesine başvurarak 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığını, çalıştığı günlerin SGK'ye bildirilmediğini iddia ederek, bu günlerin tespit edilmesi için talepte bulundu.

Eşinin görev yaptığı Gümüldür'deki tatil köyünde lojmanda kalan Asuman Bayraktar, aynı iş yerinde 1995 ile 2011 yılları arasında yaz sezonlarında kat görevlisi ve kat şefi olarak çalıştı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir tatil köyünde 17 yıl sigortasız olarak çalıştırılan iki mevsimlik işçi, geçmişe dönük çalışma günlerinin SGK'ye bildirilmesine ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından onanmasıyla emekliliğe hak kazandı.

Aynı işyerinde 17 yıl boyunca sigortasız çalıştırılan Nejla Bilgin de benzer süreçlerden geçerek emekli edilirken farklı tarihlerde sigortasız çalıştırılan 3 işçinin de mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.

İzmir 14. İş Mahkemesi, bilirkişi raporu ve tanık ifadelerini değerlendirerek Bayraktar'ın 15 Mart 1995 ila 20 Ekim 2011 tarihleri arasında sezon dönemlerinde 3 bin 825 gün çalıştığı, bu çalışmanın SGK'ya bildirilmediği tespit edildiğinden davanın kabulüne karar verdi.

EMEKLİ OLMA HAYALİNİ BİLE KURAMIYORLARDI

Bayraktar ve Bilgin'in avukatı Çam, Ege Bölgesi'nde özellikle tarım ve turizm sektöründe mevsimlik işçi çalıştırma yönteminin yaygın olduğunu, sigortasız çalıştırılan işçilerin bu haklarını almak için hukuki mücadele vermeleri gerektiğini söyledi.

Yargılamaların ardından birçok insanın emekli olmaya hak kazandığına işaret eden Çam, mevsimlik işçilerin çalıştığı günlerin, işveren tarafından SGK'ye bildirilmesinin şart olduğunu ancak bunun ihmal edilebildiğini dile getirdi.

Çam, 2015'ten itibaren açtıkları hizmet tespit davalarında tatmin edici kararlar aldıklarını anlatarak, "Emekli olma koşulları kendilerinde olmadığı için emekli olma hayalini bile kuramayan veya emekli olmayı düşünemeyen müvekkillerimizden ikisi, davaların Yargıtay tarafından onanması neticesinde emekli oldu ve emekli maaşlarını alıyor. Bu bizim için sevindirici bir olay." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

