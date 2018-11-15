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Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira oldu. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Biletler 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Vatandaşlara daha yaygın hizmet verilmesi ve kağıt kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla 29 Temmuz 2018 çekilişinden geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYEDE ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016'da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti. KAYNAK:AA

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

ikramiye-tablo

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Anahtar Kelimeler:
ikramiye Milli Piyango

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
iyide hala kumar haram diyen koyunlar var bu yüzden diyanet bir fetva versin devletin oynattığı kumar haram değildir diye
çıksın bu sene yoksa sıkıntı büyük:))
Yandaşlara gidecek her zamanki gibi.
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