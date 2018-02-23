Motorine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorin fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "24.02.2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Motorin fiyatlarına 10 gün önce 17 kuruşluk bir indirim yapılmış ve fiyatlar 5 liranın altına gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama fiyatlar yeniden 5.10 TL seviyesine yükselecek.