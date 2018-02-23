FİNANS

Motorine zam geliyor

23 Şubat 2018 09:08

Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna 11 ila 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorine zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), motorin fiyatlarına zam geleceğini açıkladı. 

 

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "24.02.2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi. 

 

Motorin fiyatlarına 10 gün önce 17 kuruşluk bir indirim yapılmış ve fiyatlar 5 liranın altına gelmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama fiyatlar yeniden 5.10 TL seviyesine yükselecek. 

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Okuyucu Yorumları100 yorum
  • 32 Oy
    Petrol varil fiyatlarında inme var, dolarda yükselme yok bu neyin zammı. on gün olmadan inen geri bindi. milletle dalga geçer gibi ne bu??
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  • 34 Oy
    Ucağın arabanın tankın ucak gemisinin her şeyin millisini yaptılar...... bir tek motorinin milisini yapamadılar yavv....))))) yerse.... ama bu aklar yer
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  • 34 Oy
    ne zammı olduğunu ben söylüyeyim çiftçiye yüzde elli indirim verdilerya onun ellisini bize geçirdiler bukadar net yani.
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  • 3 Oy
    @akkentli KİMSE AKARYAKIT ALMIYOR ARAÇLAR KAPI ÖNLARİNDE İNDİ ZAM GELECEK DİYE SATMAYA ÇALIŞIYORLAR KİMSE ALMASIN 4 TL YE DÜŞÜRÜRLER ARZ TALEP DENGESİ
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  • 28 Oy
    HUSUSİ ARABALAR YERİNDEN KIMILDANIYOR ZAM GELİYOR DEYİP MİLLETİN DEPOLARI DOLDURTMA TAKTİGİ BEN KIZAĞA ÇEKTİM6 AY BİNMİYECEM ALMADIĞIM MAZOTTAN%65 ZARAR ETSİN KİMSE ALMASSA ELLERİNDE PATLAR???
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  • 26 Oy
    arkadaşlar yorumlara baktım herkez aynı yerden gidiyor hiç kimsede demiyorki geçen gün cumhur başkanının açıklaması çiftçinin mazot parasinin yaririsini devlet karşiliyacak buda zam yapmaya müsait bir zemin gibi görünmekte yani nereden bakarsanız nakın işimiz zor
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  • 22 Oy
    şu zam yapma taktiğini değiştirin artık. öne indirip sonra peş peşe 5 sefer geçirme klasikleşti artıkın.
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  • 19 Oy
    1 kuruş indirm 10 kuruş bindirim..bir yandan çiftçiye indirim,bir yandan bindirim,Allah belanızı versin Doymamış .Doymaz lar.Ama gözünüzü bir avuç toprak kapatacak.Emeklinin İntibakı nı Anayasa (kuklanız) mahkemesinde 6 yıldır bekliyor.Kendinizi süperin süperi emekli ettinizMaaşlarınıza % de40-50 ler zamlar az geldi.aldığınız harçlar,yoluklar,ihaleler az geldi,30 tl tüketimi olan elektriği 65 tl ye satıyorsunuz.her soyguna bir yasal kılıfınız var.Yandaşlarınız,ortaklarınız,bankamatik maaşçılarınız..Nalet olsun sisteminizede yasalarınızada düzeninizede.insanı köle olarak kulanan düzen..
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  • 37 Oy
    MAZOT ZAMMI BENİ ETKİLEİYOR CUNKU BEN HER SEFERİNDE 100 TL LİK ALIYORUM...
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  • 27 Oy
    gelen gideni aratır diye boşuna söylememiş atalarımız Eceviti bile arar olduk...
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  • 8 Oy
    @yildirimmy74 ECEVİTE MAN ADASINDAN 150MİLYON DOLAR GELMEDİ?
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  • 19 Oy
    cidden yeter bu kadar acımasız olmayın halka karşı
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  • 19 Oy
    indirin sonra bindirin çifçiye bedava verdiği mazotun parasını bizden çıkartıyolar vay adaletini yediğim dünya
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  • 16 Oy
    ham petrolun varil fiyati yariya dusunce bile zam geldi...
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  • 16 Oy
    EVET MİLLET BU HABERE NEREMEİZLE GÜLÜYORUZ TABİKİ ........................
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  • 14 Oy
    Ben zaten motorin almıyorum..! Koalisyon yasallaştırıyorlar ya... Haydi koalisyon şerefine kuruşla olmaz, TL ile sallayın.... Ooooh. Aman yat sahiplerine teşvik tatil yardımı yapın. Hırsızlığı, yolsuzluğu gördünüz mü diyen bu millet, koalisyon geçirmesini nereden görecek..!
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  • 13 Oy
    Ne zammı kardeşim fiyatlar kendiliğinden güncelleniyor! Durmak yok yola devam!
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  • 13 Oy
    yaw insanları maymuna çevirdiniz Allah aşkına 10 tl yapın bir yıl bize karışmayın bir kere de yapın gitsiin yılık HÜKÜMET size diyorum
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  • 14 Oy
    Ne bu millet ile dalgamı geçiyorsunuz???
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  • 11 Oy
    zam gelse de araçlara binemesek te yollar çok güzel yawww
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  • 13 Oy
    kerkük musul gibi petrol bölgelerini ingilize abd ye bırakıp üstüne üslük kendi petrolünü para ile satın alıp mazotu da üretemeyip petrolü ayrıştıramıyorsak ne sanayisinden ne gelişmişliğinden bahsedeceğiz. misakı milli sınırları içinde değil mi musul kerkük. ve 12 adalar.
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  • 10 Oy
    halk la dalga geçmek bu değil de ne.üç gün önce. flaş flaş akaryakıtta büyük indirim.üc gün sonra araç sahiplerine kötü haber zam.dalga geçmek değil de nedir bu.biz bunu hak ediyoruuuuuz
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  • 9 Oy
    mukkemmel manzara. yok o oyle demiş yok bu böyle demiş konuşmam:)
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  • 9 Oy
    Avusturya da gün içinde düşüyor cikiyor borsa gibi komsenin ruhu duymuyor. Turkiyede haberlere konu oluyor saltanat yapıyorlar gulunecek hal vesselâm.
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  • 4 Oy
    *akape hükümeti 17 senedir bu ülkenin başında... üstelik tek parti olarak.. yine de ekonomiden sınıfta kaldı...ülkenin tüm birikimlerini saçtı savurdu yandaş yalakalara ve kendilerine aktardı..ülkenin değerli olan her türlü yatırımını peşkeş çekerek sattı yetmedi karabük demir çelik fabrikasını sattı yetmedi enson şeker fabrikalarınıda satıyor oda yetmeyecek geride artık değerli ne kaldıysa onuda satacak ..ülkeyi batırmaya yok etmeye ve kendilerini satın alan ülkelere köle yapmaya gelmişler..onların uşaklığını yapıyorlar..
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  • 1 Oy
    @kemall_ist FATURA BAHÇELİYE CIKAR HİÇ ÜZÜLME?
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  • 4 Oy
    petrol fiyatları düşüyor dolar düşüyor bu zam neden yapılıyor kainatta vatandaşını bu kadar enayi yerine koyan aptal muamelesi yapan ikinci bir hükümet yoktur yazıklar olsun hükümet çiftçinin indirimini vatandaşa bindiriyor nakliye maliyetleri artacak çiftçi indirimli mazot kullansa bile nakliyeden dolayı sebze meyve yine ucuzlamayacak biraz da kendi harcamalarından tasarruf etseler de %50 indirimi öyle karşılasalar olmaz mı? olmaz elbet, aramızda "alıştık artık ahmakları" sürüyle gezerken niye kendileri tasarruf yapsınlar ? her millet layık olduğu idareyi bulur bize de böyle idare layıktır
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  • 4 Oy
    ülke çapında tüm araç sahipleri çok değil 1 hafta kontak kapatıp benzin almasak bu zamları yapamazlar benzin almazsak bayiler satış yapamaz stoklar şişer nakit akışı durur en önemlisi de hükümet vergi toplayamaz satılmayan benzini denize de dökemezler mecburen fiyatlar indirilir tüketim en büyük güçtür gücümüzü gösterelim benzin almayalım bu kadar tepkiye rağmen benzin satışları artıyor anlaşılan buraya yorum yazanlar akabinde hemen pompaya koşuyor zaten hükümet bunu bildiği için dayanıyor benzine zamları alıştık artık ahmaklığını bırakalım biraz grurlu olalım boykot yapalım benzin almayalım
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  • 3 Oy
    eskiden bir kulağımızın arkası kaldı derdik şimdi kulağımızın arkası da kalmadı..
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  • 3 Oy
    DEVLETİN BOŞA ÇALIŞAN ARAÇLARINI GARAJA ÇEKERLERSE; YAKIT ARTAR FİYAT DÜŞER.. 22.02.2018 TARİHİNDE ÇIKAN Bİ HABERDE ÇİFTÇİLERE MAZOT İNDİRİMLİ VERİLECEK DENİLMİŞTİ... BİR GÜN SONRADA MAZOTA ZAM HABERİ ÇIKIYOR... SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ.. DEVLET VERGİYİ YÜKSELTİR; PETROLDE FİYATI YÜKSELTİR.. OLAN VATANDAŞA OLUR.. BU NE SAÇMA Bİ HAYAT.. KOLTUKÇULAR VATANDAŞIN CEBİNİ BOŞALTMANIN DERDİNDE AMA VATANDAŞ HALEN UYKUDA.. NE ZAMAN UYANACAK BİLİNMİYOR...
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  • 3 Oy
    Çarşamba’nın gelişi perşembeden belliydi ahmakmı var ulan karşınızda
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  • 2 Oy
    Neyse
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  • 2 Oy
    zam yapmıyorlar ki sistem otomatik şeyoluyor :) kedi girmiştir belkide.Mehter verin ordan gençler.
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  • 2 Oy
    Milletle dalga geçin bakalım,her 5- 10 günde bir indir bir dir akaryakıtı,başka işi yokmu bu hükemetin,bilmiyorsanız bir bilene bari bırakın bu işi.
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  • 2 Oy
    Asıl zam ÖTV dir. Neden akaryakıttan ÖTV kaldırılmıyor. Akaryakıt özel tüketimden nezaman çıkacak. ÖTV kısaca şöyle 1 depo kendinize alırken 3 depo devlete alıyorsunuz demek. Çocuğunuzun okul servisi hastaneye giderken kullandığınız aracınız iş yeri servisleri otobüsler bunlar artık özel tüketimden çıktı. Neden artık ÖTV ödüyoruz. Tabi önce ÖTV ödüyoruz sonra KDV yani birde ÖTV ninde KDV sini ödüyoruz. Şimdi 11 krş luk zam çok geliyor diyorsunuz. Önce ÖTV yi kaldırın bakın ülkede herşey nasıl değişiyor. Herşey ulaşıma bağlı ulaşım ucuzlarsa herşey ucuzlar.
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  • 2 Oy
    olsun ben 50 liralık alıyorum diyen çomar çok bu ülkede
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  • 2 Oy
    NE BEKLİYORDUNUZ ZATEN EKONOMİ ŞAHANE GİTTİĞİ İÇİN BU ZAMLAR OLUYOR DERSEM ÇOĞU GERİ ZEKALI İNANIR.
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  • 1 Oy
    oh oh akpliler beter olsun gerisine geçmiş olsun
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  • 1 Oy
    yapıştırrrr... altta kalanın canı çıksın
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  • 1 Oy
    ADALET VE KALKINMA PARTISI SADECE ADINDA VAR ADALET VE KALKINMA
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  • 1 Oy
    zam geldimi ilk önce motorine indirim geldiyse en son motorine
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  • 5 Oy
    benim depo 2.40 kurusa doluyo özel söförüm de var iett her arac içinde 1 kişi olanlar dusunsun
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  • 2 Oy
    @alieker37 SAFTİK AKARYAKIT DEYİNCE OTOBÜS AKLINA GALİYOR NE ÇEKİYORSAK BUNLARDAN.
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  • 18 Oy
    BEYLER MAZOT BİZİM ULKEDEN FISKIRMIYOR BU KADAR TUKETİM YAPARSAK HABİRE YUKSELİR ANLAYANA ( İETT AKBİLLLL )
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  • 6 Oy
    @alieker37 YOLLARI ALMAN LARA MI YAPTIK.?
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