MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemeyi ve yayımını sağlamayı amaçlıyor.

12 AY SONRA ÇALIŞTIRILAMAYACAKLAR

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayımlanan ve tebliğin ekinde de yer alan farklı seviyelerdeki 29 meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi almış olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okulları ile üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge şartı aranmayacak.