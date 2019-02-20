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Ons altın 10 ayın zirvesini gördü

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, 1.347 dolar ile 19 Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Altının ons fiyatı, yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde yaklaşık 4,7'lik getiri sağladı. Uzmanlar, "Altının ons fiyatı 1.328 -1.333 dolar bandı üzerinde kalmayı başarırsa, kısa vadeli 1.347 dolar başta olmak üzere 1.352 ve 1.357 dolar seviyelerine yükselmek isteyebilir" görüşünde bulundu.

Ons altın 10 ayın zirvesini gördü

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, bugün 1.347 dolar ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri, ABD Merkez Bankasının para politikası kararları ve Brexit konusundaki belirsizliklerin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, bugün 1.347 dolar ile 19 Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Aylık bazda bakıldığında yaklaşık 5 aydır değer kazanan altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 4,7 getiri sağladı.

Uzmanlar, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve risk iştahının azalması durumunda altının ons fiyatındaki yükselişlerin devam edeceğini söyledi.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA ENDİŞERLERİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altının ons fiyatının küresel büyümenin yavaşladığı endişesiyle son aylarda ilgi gördüğünü söyledi.

Erkan, ABD’nin 2020'de resesyona gireceğine dair algının ilerleyen zamanda güç kazanması durumunda, altının ilgi görmeye devam edeceğini belirterek," Bu bakımdan ABD Merkez Bankasının (Fed) yavaşlaması konusu değil, neden yavaşlamayı düşündüğü önemli. ABD-Çin ticari görüşmeleri, Brexit belirsizliği ve küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri altın fiyatları için destekleyici" değerlendirmesinde bulundu.

Altının ons fiyatının 1.328 -1.333 dolar bandı üzerinde kalmayı başarırsa, kısa vadeli 1.347 dolar başta olmak üzere 1.352 ve 1.357 dolar seviyelerine yükselmek isteyeceğini ifade eden Erkan,1.352 doların üzerindeki kalıcı hareketlerin 1.383 dolara doğru olası çıkışı gündeme getireceğini söyledi.

Erkan, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, ABD Başkanı Donld Trump'ın açıklamaları, küresel ekonomik durgunluk endişeleri eksenindeki küresel risk hissiyatı, Fed’in ve diğer merkez bankalarının politikalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

ANA GÖSTERGEMİZ KÜRESEL TAHVİL PİYASASI OLACAK

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, küresel piyasaların geçen yılın ortalarında gelişmiş ülke merkez bankalarından sıkılaşma beklediğini ancak Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımı beklentilerini ötelemesinin küresel ekonomilerdeki yavaşlama endişelerini artırdığını kaydetti.

Küresel ekonomilerdeki yavaşlama endişelerinin artmasının altına olan talebi artırdığını ifade eden Taştan şunları kaydetti:

"Dolar endeksinde zaman zaman güçlenme görsek de, altın için ana göstergemiz bir süre daha başta ABD olmak üzere küresel tahvil piyasası olacak. Bizim için diğer bir gösterge de yurt dışında altın vadeli kontratlarındaki pozisyonlar. Ticari olmayan, yani altın alım satımını spekülatif amaçla gerçekleştiren fonlar, bir süredir vadeli piyasada alım tarafındaki ağırlığını artırıyor. Bu sebeplerle ons altın fiyatı 1.300 doların üzerindeki hareketini korumak isteyecektir ve yıl içerisinde kademeli olarak 1.350 -1.364 dolar dirençlerini test edebilir."

Taştan,önümüzdeki dönemde Merkez Bankaları ve gelişmiş ülkelerden gelecek büyüme, enflasyon öncülüğünde makro ekonomik verilerin altının yönünü üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.
KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasa ons altın Brexit

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