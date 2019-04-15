FİNANS

PayPal Direktörü: Bitcoin 7-10 yılda 1 milyon doları aşabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Online ödemeler devi PayPal’ın direktörlerinden Wences Casares, Bitcoin fiyatının 7 ila 10 yıl içinde 1 milyon doları aşabileceğine dikkat çekti.

PayPal Direktörü: Bitcoin 7-10 yılda 1 milyon doları aşabilir

Cryptocurrency News’in haberine göre aynı zamanda kripto varlık saklama şirketi Xapo’nun da CEO’su olan Casares, Ikigai Asset Management’ın araştırma platformu için bir makale yazdı.

Makalesinde, Bitcoin gibi henüz yeni ortaya çıkan bir varlığa yatırım yapmanın riskli olduğunu anlatan Casares, ilgilenenlerin Bitcoin’e kaybetmeyi kaldırabileceklerinden fazla yatırım yapmamaları gerektiğini vurguladı. Ancak Casares, Bitcoine hiç yatırım yapmamanın da adeta sorumsuzluk olacağını belirtti ve ekledi:

"10 milyon dolarlık bir portföy Bitcoine en fazla 100 bin dolar yatırım yapmalıdır. Bitcoin başarısız olursa bu portföy 3-5 yılda değerinin en çok yüzde 1.0'ini kaybetmiş olur. Bu bir çok fonun kaldırabileceği bir oran. Ancak Bitcoin başarılı olursa 7 ila 10 yıl içinde yatırılan 100 bin dolar, 25 milyon dolara yükselebilir. Yani başlangıçtaki portföyü iki katından fazla artırabilir."

Bitcoin’in 10 yıldır merkeziyetsiz bir şekilde madenciler, yazılım geliştiricileri ve kullanıcılar ile çalıştığını hatırlatan Casares, Bitcoin’in başarılı olması halinde ABD Doları gibi rezerv paraların yerini almayacağını, onların üzerinde bir alternatif olarak kullanacağını düşündüğünü aktardı.

Casares, 60 milyon kullanıcının Bitcoin üzerinde her gün 1 milyar dolarlık işlem yaptığını ve bu nedenle Bitcoin’in başarı şansının oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

Bitcoin kullanıcı sayısı ile fiyat arasında bir ilişki bulduğunu öne süren Casares, 1 milyon dolarlık fiyat tahminini şöyle açıkladı:

"Zaman içinde Bitcoin fiyatının '7000 dolar x bitcoin kullanıcı sayısı' çevresinde döndüğünü fark ettim. Yani bu sabit değer değişmezse ve dünya üzerinde Bitcoin sahibi olan kişi sayısı 3 milyara yükselirse Bitcoin’in piyasa değeri (7000 dolar x 3 milyar’dan) 21 trilyon dolaraa ulaşabilir."

Bir başka deyişle, Bitcoin programı sadece 21 milyon adet Bitcoin üretilmesine izin verdiği için, piyasa değeri 21 trilyona ulaşırsa bir Bitcoin fiyatı da 1 milyon dolara ulaşmış oluyor.

Casares bugünkü hızla her gün yeni 1 milyon kullanıcının Bitcoin sahibi olduğunu hatırlattı.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
PayPal Bitcoin tahmin

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