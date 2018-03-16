Sanayi üretimi yüzde 12 arttı

TÜİK, ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

Söz konusu ayda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,6 arttı.