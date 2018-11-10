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Saray Halı konkordato istedi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Necati Kurmel’in kurduğu Saray Halı ve Saray Çiftliği için konkordato talep edildi. Konuyla ilgili şirketten bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde de Çamlıca Camii'nin de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık şirket Avşar Halı da konkordato ilan etmişti.

Saray Halı konkordato istedi!

Yarım asırlık Saray Halı AŞ ile çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği (Saray Tarım Hayvancılık AŞ) ile, Necati Kurmel, Setenay Kurmel, Birant Kurmel ve Yunus C. Karaca için konkordato talep edildi.

MALİ DENGE BOZULDU

Hürriyet Gazetesi’nden Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunda, ekonomideki dalgalanmanın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi. Konkordato kararı verilmesi halinde, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerine etkin bir biçimde sürdürebileceği kaydedildi. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verdi. Komiser ataması yaptı.

DEVLER ARASINDA

Konkordato talebinde bulunulan her iki şirket de, kendi sektörlerinin önde gelen oyuncuları konumunda. 1972 yılında kurulan Saray Halı'nın ürünleri Türkiye genelinde bini aşkın mağazada satılıyor. Kayseri ve Adana'da tesisleri bulunan Saray Çiftliği, Avrupa'nın en büyük çiftliklerinden biri. Anılan şirketlerin kurucusu Necati Kurmel ise Ekonomist dergisinin son araştırmasına göre Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesine girmişti. Saray Halı ve Saray Çiftliği adına konkordato davası açan şirket avukatı herhangi bir açıklamada bulunmak istemedi. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız iş insanı Necati Kurmel'den ise dönüş olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
necati kurmel saray halı

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