FİNANS

Sigara paketlerinde yeni dönem! Uymayanlara 20 bin TL ceza verilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte artık sigara paketleri tek tip olacak. Paketlerde sigaraların markasına ait logo da yer almayacak. Düzenleme 7 ay içinde uygulanacak ve aykırı davrananlara 20 bin TL ceza kesilecek.

Sigara paketlerinde yeni dönem! Uymayanlara 20 bin TL ceza verilecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, üremeye yardımcı tedavi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Bu düzenlemelerden birisi de 2016 yılında torba yasaya giren ancak daha sonra torba yasadan çıkarılan sigarada tek tip paket uygulamasıydı.

MARKA PAKETİN YÜZDE 5'Nİ AŞMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, marka paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek. KAYNAK: YENİŞAFAK

Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...Yeni iPad Pro Türkiye’de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)
Mahkeme, AVM otoparkını 'kara yolu' kabul etti Mahkeme, AVM otoparkını 'kara yolu' kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigara paket tbmm

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç işiniz gücünüz kalmadı milletin sigarasından başka,ESNAF iş yapamaz hale geldi,ekonomi berbet gidiyor siz halen neyin derdindesiniz,pakette isim yazmayınca tiryaki sigara içmeyecekmi?tiryaki sigara paketini vitrinemi koyuyo paket bitince çöpe atıyo logo olsa nolur olmasa ne.Marketlerde poşeti parayla satcaklar artık neymiş çevre kirliliği,yüzde yüz dönüşümlü poşet üretsenize poşeti parayla satacağınıza.üreten değil tüketen bi milletiz ve üretmeyi bilmiyoruz işte bize poşetide parayla satarlar efkar dağıttığımız sigarayı da logo yok diye bırakılmayacağını bile bile aklımızla oynarlar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Mahkeme, AVM otoparkını 'kara yolu' kabul etti

Mahkeme, AVM otoparkını 'kara yolu' kabul etti

Angora Halı konkordato talep etti

Angora Halı konkordato talep etti

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

Sanayi üretimi açıkladı

Sanayi üretimi açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.