Sigara paketlerinde yeni dönem! Uymayanlara 20 bin TL ceza verilecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, üremeye yardımcı tedavi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Bu düzenlemelerden birisi de 2016 yılında torba yasaya giren ancak daha sonra torba yasadan çıkarılan sigarada tek tip paket uygulamasıydı.

MARKA PAKETİN YÜZDE 5'Nİ AŞMAYACAK



Yeni düzenlemeye göre, marka paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek. KAYNAK: YENİŞAFAK

