Son dakika: Döviz mevduat hesaplarındaki stopaj oranı yüzde yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, döviz mevduat hesaplarına ilişkin stopaj oranı yükseltildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 18 olarak stopaj uygulanmasına karar verildi.

Daha önceki kararda ise 6 aya kadar yüzde 20, 1 yıla kadar yüzde 16 , 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 13 olarak stopaj uygulanıyordu.



