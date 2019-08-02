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SON DAKİKA! S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2019 23:28 | Son Güncelleme

Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.

SON DAKİKA! S&P Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

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