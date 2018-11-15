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"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, spekülatörlerin kuru soğandaki fiyat artırma oyununun yetkililerce bozulduğunu belirterek, "Bir hafta içinde 4 liraya çıkmış olan kuru soğanın fiyatı, bu hafta tekrar 2 lira seviyesine indi. Şu andaki fiyat makuldür." dedi.

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta spekülatörlerin panik havası oluşturarak soğan fiyatlarını aniden yükseltme girişiminde bulunduğunu hatırlattı.

Ülke genelinde kuru soğan fiyatının bir anda iki kat artarak 4 lira seviyesine ulaştığını belirten Akbaş, yetkililerin artan fahiş fiyata müdahale ederek piyasanın rahatlamasını sağladığını dile getirdi.

Sofraların olmazsa olmazlarının başında soğanın geldiğini anlatan Akbaş, Türkiye'nin kendine yetebilecek temel gıda ürünlerini yetiştirebilecek potansiyelde olduğuna dikkati çekti.

Akbaş, Türkiye'ye yetecek kadar soğanın depolarda bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sekizinci ayda kışlık soğanın hasadı yapılır. Bu yıl da hasat sezonu geçtikten sonra her yıl olduğu gibi soğanlar depoya alındı. Hasat sonrası soğan piyasasında fiyat 1-1,5 lira arasında oluştu. Bu mevsim şartlarına göre geçerli piyasa fiyatıydı. Daha sonra bazı spekülatörler tarafından soğanın bu yıl yetmeyeceği, az olduğu haberleri yayıldı. Bunun üstüne soğan fiyatları anormal bir şekilde yükselmeye başladı. Halbuki yeni mahsul soğanın çıkacağı üçüncü, dördüncü aylara kadar bize yetecek soğanımız şu anda mevcuttur. Spekülatörlerin oyunları nedeniyle geçen hafta soğanın fiyatı 4 liraya kadar çıkmıştı. Biz bunun daha önce de spekülasyon olduğunu belirttik. Spekülatörlerin kuru soğandaki fiyat artırma oyunu yetkililerce bozuldu. Bir hafta içinde 4 liraya çıkmış olan kuru soğanın fiyatı bu hafta tekrar 2 lira seviyesine indi. Şu andaki fiyat makuldür. Bizim tahminimize göre soğan piyasası 1,5-2 lira civarında sürdürülecektir. Bu aşamadan sonra soğan fiyatlarında artık bir yükseliş beklemiyoruz."

Akbaş, yüklü miktarda stok yapanların oynamak istediği oyunun yetkililerce fark edilerek vatandaşın mağdur edilmesinin önüne geçildiğini anlattı.

Türkiye'de kimsenin vatandaşın ekmeğiyle oynamaya hakkı olmadığını vurgulayan Akbaş, piyasanın düzelmesinde emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

'SOĞAN FİYATI ŞU ANDA NORMALDİR'

Soğan tüccarlarından Fatih Kılıç da fiyatların makul seviyeye çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuru soğanla ilgili bilen bilmeyen herkesin yorum yaptığını belirten Kılıç, her zaman az olan sebzenin fiyatının arttığını, çok olan ürünün fiyatının ise düştüğünü anlattı.

Türkiye'nin yeterli soğan stoğuna sahip olduğunu ifade eden Kılıç, "Soğan 7 ay yetecek kadar, yani yeni mahsulün çıkışına kadar yetecek miktarda depolarda var. Soğan fiyatı şu anda normaldir. Ne çiftçi ne esnaf ne de tüketici mağdur oluyor. Şanlıurfa'da kuru soğanın fiyatı 2-2,5 lira arasında satılıyor ve fiyatta artış beklemiyoruz." dedi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
soğan Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş spekülatör

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