Taşerona kadro geçişinde itiraz süreci başlıyor

Yaklaşık bir milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren, kadroya geçiş sürecinde sınav süreci sona eriyor. 3 Mart'ta başlayan ve 20 gün süren dönemin ardından başarılı olamayan adaylar için 3 günlük itiraz süreci başlayacak.

Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınavda başarılı olmaları ya da yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor.

Birçok kurum tarafından gerçekleştirilen taşeronda kadro sınavında her kurum kendi içerisinde değerlendirmesini gerçekleştiriyor.

Bazı kurumlar ise mülakatlarını gerçekleştirerek alımlarını yaptı.

Taşerona kadro süreci 2 Nisan'da sona erecek.