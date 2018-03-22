Taşerona kadro geçişinde itiraz süreci başlıyor

Yaklaşık bir milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren, kadroya geçiş sürecinde sınav süreci sona eriyor. 3 Mart'ta başlayan ve 20 gün süren dönemin ardından başarılı olamayan adaylar için 3 günlük itiraz süreci başlayacak.
Yaklaşık bir milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren, kadroya geçiş sürecinde sınav süreci sona eriyor. 3 Mart'ta başlayan ve 20 gün süren dönemin ardından başarılı olamayan adaylar için 3 günlük itiraz süreci başlayacak.
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