FİNANS

Tellal Pazarı döviz kuruna meydan okuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 09:36 | Son Güncelleme

Malatya’da yaklaşık 40 yıldır faaliyette olan ve halk arasında Tellal Pazarı olarak bilinen pazar, kentte yaşayan Suriyeli göçmenlerin ve alım gücü düşük vatandaşların tek uğrak yeri olarak dikkat çekiyor. Kentin kültürel hazinesi olan pazarın yurt dışından bile müşterisi var.

Tellal Pazarı döviz kuruna meydan okuyor

Son zamanlarda artan döviz kuruyla beraber başta kıyafet olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar Tellal Pazarını es geçerken dar kesimli aileler ve özellikle Suriyeli göçmenler pazarda bütçelerine uygun ürünler bulabiliyor. Kıymetli elbise ve eşyaların da satışının yapıldığı pazara Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından da müşteriler geliyor.

İkinci el ev eşyalarının yanı sıra, elbise ve ayakkabının satıldığı pazarda esnaflık yapan vatandaşlar, Tellal Pazarının şehrin adeta kültürel bir mirası olduğunu söylüyor.

ZENGİNLER DE PAZARA UĞRUYOR

Kendilerinin ekmek teknesi olan pazarda birçok esnafın ailesinin geçimini sağlayarak emekli olduğunu dile getiren esnaflar, pazarın adeta tarihe ışık tuttuğunu ifade etti.

Yıllarca şehrin insanına hizmet ettiklerini kaydeden esnaflar, yoksul insanların yanı sıra zenginlerin de mutlaka pazara yolunun düştüğünü belirtti.

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PAZARDAN FİLMLERE ELBİSE GÖNDERİLDİ

Malatya’nın kalbi olarak ifade edilen pazar kentin ikinci el ihtiyacını karşıladığı gibi çok kıymetli eşyalar ve hiçbir yerde bulunmayan elbiselerle de ilgi görüyor. Yurt dışından dahi müşterilerin geldiği pazarda film setlerinde kullanılmak üzere kostüm satışı ve kiralaması da yapılıyor.

Tanınmış sanatçılar tarafından giyilen kostümleri biriktirerek, film setlerinde kullanılması için satışını yapan Abdullah Karakaya isimli esnaf, Türk film sektöründeki birçok dizi ve filme kostüm verdiğini ifade etti. Karakaya, “ Ben 40 yıllıdır bu işin içerisindeyim. Bugüne kadar geldik ve emekli olduk bu işten. İşlerimizde şuana kadar iyi gidiyor. Pazara Kuzey Irak’tan, İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den turistler geliyor. Ben eski film oyuncularına sponsorluk yaptım ve kendilerine elbise verdim. Dumanlı Yol, Naci Şavata’nın iki tane filmine, Dilan ve birçok filme elbise verdim” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Malatya döviz kuru

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