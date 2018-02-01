FİNANS

TESK: Akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyoruz

01 Şubat 2018 15:13

TESK Genel Başkanı Palandöken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklediklerini açıkladı.

TESK: Akaryakıt fiyatlarında indirim bekliyoruz
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) akaryakıt fiyatlarında indirim talebi geldi.
 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce 3,83 liraya kadar ulaşan dolar kurunun 3,76 liraya kadar gerilediğini belirtti.
 
Doların yanı sıra Brent petrolün uluslararası varil fiyatının da 73 dolardan 68-69 dolara kadar düştüğüne değinen Palandöken, finans uzmanlarının Brent petrolün varil fiyatıyla dolar kurundaki düşüşün süreceği yönündeki değerlendirmelerine dikkati çekti.
 
Palandöken, benzin ve motorin grubunda yapılan indirim oranında fiyatların aşağı çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
 
Son 6 aydır enflasyon oranlarındaki artışta en büyük paylardan birinin ulaştırma grubundaki fiyat artışları olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:
 
"Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon oranı beklentisini yüzde 7'den yüzde 7,9'a yükseltti. Akaryakıtın fiyatının artması demek, tüm mal ve hizmetlerin fiyatının yükselmesi demektir. Dolayısıyla enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüş sağlanıncaya kadar benzin ve motorinin vergisi 10 puan azaltılmalıdır."

 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 37 Oy
    sadece gülüyorum; akaryakıt fiyatları 2-2,5 tl ye gerilemedikten sonra kimse indirim yaptık demesin..! hükümet isterse bunu öyle bir yapar ki ÖTV ile KDV eşitlensin bakın görün o akaryakıt 2-2.5 tl den nasıl satılıyor. ayrıca hükümet akaryakıta zam yapacağına akaryakıt üzerindeki vergiyi düşürsün. bu da ucuz akaryakıt satmanın bir başka yolu. yeter ki istesinler.ama bu hükümetin isteği her daim milletin anasını öpmek..!
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