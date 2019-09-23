FİNANS

THY'nin yeni uçağınının adı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) filosuna yeni kattığı bir uçağa Sivrihisar adını verdi.

THY'nin yeni uçağınının adı belli oldu

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçak adını, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin zorlu şartlarında Sivrihisar halkı tarafından orduya bağışlanan "Sivrihisar Teyyaresi"nden alıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkının fedakarlık sembolü olan "Sivrihisar Tayyaresi" 1921 yılında Sivrihisar halkının kendi aralarında topladığı para ile orduya alındı. İstikbali gökyüzünde arayan Sivrihisarlıların, zor şartlarda satın aldığı uçağın çift kanatlı, Bregue 14-2B tipi uçak olduğu biliniyor.

'SİVRİHİSARLILARIN ANISINI GÖKYÜZÜNDE YAŞATACAK'

THY'nin filosuna katılan yeni Airbus A321 Neo tipi uçak TC-LSH kuyruk tescili ile Sivrihisarlıların anısını gökyüzünde yaşatacak.

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sene 1921, 'Sivrihisar Teyyaresi' kurtuluş savaşı mücadelesine destek olmak amacıyla Sivrihisar halkı tarafından orduya hediye edildi. Sene 2019 Sivrihisar uçağı Türk Hava Yolları filosunda şanlı bayrağımızı taşımaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Türk Hava Yolları filo

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