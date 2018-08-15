Ticaret Bakanı: ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin çelikte ek vergiye gitmesi sornası atılan karşı ek adımı değerlendirdi.
Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz" dedi.
Bakan Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" ifadelerini kullandı. AA
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum