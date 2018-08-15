FİNANS

Ticaret Bakanı: ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.

Ticaret Bakanı: ABD'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin çelikte ek vergiye gitmesi sornası atılan karşı ek adımı değerlendirdi.

Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz" dedi.

Bakan Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" ifadelerini kullandı. AA

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdiMerkezi yönetim bütçesi fazla verdi
Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan abd ek vergi

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altın yükseldi; talep yarı çeyreğe

Altın yükseldi; talep yarı çeyreğe

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

BİM, iPhone satışını durdurdu

BİM, iPhone satışını durdurdu

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

BDDK'dan dolara bir önlem daha

BDDK'dan dolara bir önlem daha

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.