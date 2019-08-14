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Ticaret Bakanlığı'ndan ithal ürünlere sıkı denetim!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, ithal ürünlerde denetimi artırdı. 2019'un ilk 7 ayında 2,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan ithal ürünlere sıkı denetim!

Ticaret Bakanlığınca bu yılın 7 ayında güvenirliğinden şüphe duyulan 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetlenirken, uygunsuz bulunan 2,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı ithal ürün

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