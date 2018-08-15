FİNANS

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ile yaşanan kriz sonrasında "Yastık altındaki Dolar ve Euro'larınızı bozdurun" çağrısına İzmir'in Torbalı ilçesindeki vatandaşlarda destek verirken, ilçede son iki günde 5 milyon TL değerindeki 20 kilogram altın ve 500 bin dolarlık döviz Türk lirasına dönüştürüldü.

Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Ege Bölgesi'nin en önemli ilçelerinden olan ve ihracat rakamlarında onlarca ili bile geride bırakan Torbalı ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar operasyonuna karşı, Yastık altındaki Dolar ve Euro'larınızı bozdurun" çağrısına ses verdi. Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşlar dövizlerini ve altınlarını bozdurmak için kuyumculara ve döviz bürolarına koştu. Harekete geçen vatandaşlar, zaman zaman döviz bürolarında kuyruk oluşturdu.

Kuyumcular Derneği Başkanı Halis Düzdün, iki gün içerisinde 500 bin döviz ve 20 kilogram altın bozdurulduğunu açıkladı.

dolar-alin-bozdurma

Düzgün, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklaması üzerine ilçemizdeki vatandaşlar, kuyumculara ve dövizcilere koştu. Ortalama 20 kilogram altın (5 milyon TL) ve 500 bin dolarlık döviz (3 Milyon 400 TL) bozduruldu. Halkımız duyarlı ve bu duyarlılığı sayesinde ülkemiz bu krizi de atlatacaktır" şeklinde konuştu. İHA

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
BİM, iPhone satışını durdurdu BİM, iPhone satışını durdurdu
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandıMayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar Altın doviz bozdurma torbalı

En Çok Okunan Haberler

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

İş dünyası döviz kurunu sabitledi!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

BİM, iPhone satışını durdurdu

BİM, iPhone satışını durdurdu

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

BDDK'dan dolara bir önlem daha

BDDK'dan dolara bir önlem daha

Yargıtay'dan çalışanlara kötü haber: Yıllık izin zamanını işveren belirler

Yargıtay'dan çalışanlara kötü haber: Yıllık izin zamanını işveren belirler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.