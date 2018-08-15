Torbalı'da son iki günde 20 kilo altın ve 500 bin dolar bozduruldu

Ege Bölgesi'nin en önemli ilçelerinden olan ve ihracat rakamlarında onlarca ili bile geride bırakan Torbalı ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar operasyonuna karşı, Yastık altındaki Dolar ve Euro'larınızı bozdurun" çağrısına ses verdi. Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşlar dövizlerini ve altınlarını bozdurmak için kuyumculara ve döviz bürolarına koştu. Harekete geçen vatandaşlar, zaman zaman döviz bürolarında kuyruk oluşturdu.
Kuyumcular Derneği Başkanı Halis Düzdün, iki gün içerisinde 500 bin döviz ve 20 kilogram altın bozdurulduğunu açıkladı.
Düzgün, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıklaması üzerine ilçemizdeki vatandaşlar, kuyumculara ve dövizcilere koştu. Ortalama 20 kilogram altın (5 milyon TL) ve 500 bin dolarlık döviz (3 Milyon 400 TL) bozduruldu. Halkımız duyarlı ve bu duyarlılığı sayesinde ülkemiz bu krizi de atlatacaktır" şeklinde konuştu. İHA
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