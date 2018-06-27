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Toys "R" Us son 200 mağazasını da kapatıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

Toys "R" Us, geçen yıl eylül ayındaki iflas koruma başvurusunun ardından toparlanma umuduyla yapılanmaya çalışsa da başarılı olamadı ve periyodik olarak başlattığı mağaza kapatma ve işten çıkarmalarda sona geldi.

Toys "R" Us son 200 mağazasını da kapatıyor

Mart ayında kalan 735 mağazasını kapatarak sektörden çıkacağını belirten Toys "R" Us cuma günü tamamen kepenk indiriyor ve ABD'de kalan son 200 mağazasını da kapatıyor.

KKR, Bain Capital ve gayrimenkul şirketi Vornado tarafından 2005 yılında alınan Toys "R" Us yüksek borç stoku ve Amazon gibi dev perakendecilerle rekabet etmeyi başaramamıştı.

İşlerine son verildikten sonra kıdem tazminatları ödenmediği için bir süredir protesto gösterileri yapan çalışanlar da zor durumda. Federal kanunlar gereğince 60 günlük ihbar alan 31 bin çalışan bu hafta yeni gösteriler organize edecek.

Florida'daki bir mağazanın müdürü olan ve 30 yıldır Toys "R" Us bünyesinde çalışan Madelyn Garcia "Müşteriler geliyor ve bize sarılıyor." derken büyük indirimler olduğunu ancak geriye kalan mağazalardaki raflarda ürün bulmanın zor olduğunu belirtti.

657 MİLYON DOLARLIK SATIN ALMA TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Şirket, bir yandan mağazalar dışındaki tüm varlıklarını da elden çıkarıyor. New Jersey'deki merkez ofisinin eşyalarının yanı sıra dev Minyon modeliyle "Canavarlar" adlı animasyonun karakterlerinden Sulley'nin gerçek boyutlu oyuncağını da satılacaklar arasında.

Toys "R" Us'ın satışı en fazla ses getiren "varlığı" ise şirketin maskotu zürafa Geoffrey oldu.

Müflis oyuncak devi Toys "R" Us için İran asıllı ABD'li milyarder Isaac Larian 675 milyon dolarlık bir teklif sunmuş ve Disneyland benzeri bir iş modeliyle şirketi ayağa kaldırmak istediğini belirtmiş ancak teklif kabul görmemişti.

Toplam 4.9 milyar dolar borcu bulunan şirketin bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyordu.

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