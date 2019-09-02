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Trafik sigortasında yeni dönem başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında (Trafik Sigortası) tarife uygulama esasları Eylül ayından itibaren değişti. İkinci el araç alacaklar daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken, değişiklikle yeni alıcının aracı aldığı gün sigortasını yaptırması gerekiyor.

Trafik sigortasında yeni dönem başladı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani bilinen adıyla Trafik Sigortası’nda tarife uygulama esasları Eylül ayı itibari ile değişti. Bundan sonra ikinci el araç alacak olanlar, satıcıdan aracı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek. Yapılan değişiklik hakkında bilgiler veren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, daha önce satıcıların 15 günlük sigortalarının kullanıldığı fakat alıcının 15 gün içerisinde sigorta yaptırmadığında yaptığı kaza ve benzeri işlerin satıcının sigortasına yansıdığını ve satıcının daha sonraki araç alışında priminde sıkıntı yaşadığı için düzenleme yapıldığını kaydetti.

15 günlük sigortanın trafik sigortası içindeki teminat olduğunu söyleyen Fındıkoğlu, “Yani noter satışından sonra satıcının trafik sigortasını yeni alıcı 15 gün süre ile kullanabiliyordu. Şu anda da kullanabiliyor ama Eylül ayı itibari ile bu 15 günlük kısmı artık kullanamayacak. Yeni alıcı anında aldığı gün sigortasını kesmek zorunda kalacak. Yasa ile bu duyurulmuş durumda. Eylül itibari ile bu uygulama başlamış olacak. Burada şöyle düşünülmüştü” dedi.

Yeni alıcının mağdur olmaması için yıllardır böyle bir uygulamanın yürürlükte olduğunu söyleyen Başkan Fındıkoğlu, “İnsanlar başka illerde veya noterden çıktıklarında hemen sigortalarını yaptırmıyorlardı. Aldıkları kişinin sigortalarını kullanabiliyorlardı. Bu alıcılar için bir avantaj ama satıcılar için bir dezavantaj oluşturmaya başlamıştı. Dezavantajı şu satıcılar için kendilerinin sigortaları kullanıldığı için herhangi bir kaza anında ödeme satıcı tarafındaki sigortadan yapıldığı için o kişi daha sonra araç aldığında farklı pirim artışı ile karşı karşıya kaldığı için bu sıkıntı oluşturmaya başladı. Dolayısı ile de devlet ve hazine bunu düzenleyerek yeni bir düzenleme ile alıcıların artık sigortalarını hemen kesmesini istiyor. Yani satıcının 15 günlük sigortasını Eylül ayından itibaren kimse kullanamayacak” diye konuştu.

KAYNAK:İHA


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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası trafik sigortası

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