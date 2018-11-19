TürkAkım projesinde tarihi gün

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmı tamamlandı.
Deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"TürkAkım doğalgaz hattının Karadeniz'in dibinden gelerek ülkemize ulaşmasının sevincini yaşıyoruz. Bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber emek harcadığımız tarihi nitelikte bir projedir. 3 bölümden oluşan TürkAkım projesi 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı hızla devam ediyor. Buradan gelecek gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planlıyoruz.
Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabilecek. Rus dostlarımızla birlikte teknik açıdan zorlu bir porjeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek sektörün çıtasını daha yukarı taşıdığımıza inanıyorum.
Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duymalı. Bizim için Rusya uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve doğalgaz tedarikçisidir. Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik.
TİCARET HACMİNDE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR
Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Ortak duruşumuzun Suriye'deki insani krizin hafifletilmesinde katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Rusya ile 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız."
ARDINDAN RUS DEVLET BAŞKANI PUTİN DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU;
Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar;
-100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul'da 10 Ekim 2016'da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje.
"GÜVEN OLMADAN YAPAMAZDIK"
-13 sene önce Erdoğan'la birlikteyken 2005'te törenle Mavi Akım Rusya güneyi Türkiye kuzeyini bağlayan boru hattını açmıştık. Uzun yıllarca en zor mevsim şartlarında bile çalışıyor. Türkiye ekonomisine güç katan sevkıyat yapıyoruz. Türkiye'nin genelinde yeni boru hattı ile ekonominin gelişmesi açısından önemli bir proje olacaktır. Gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Cesaret olmadan projeyi yürütmek mümkün olmaz. Sayın Erdoğan'ın bahsettiği güven temelinde var.
GAZ AKIŞI 2019 SONUNDA
Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin deniz kesimi, 930 kilometre uzunlukta 2 boru hattından oluşuyor. Her bir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp.
Hat Rusya'nın Anapa kentinden çıkarak Türkiye'de Kıyıköy'e giriş yapıyor. 2019 sonunda Ruya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak. Türk Akım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi sanayi kentlerine doğal gaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.
Bir hatla Türkiye'ye 15,75 milyar metreküp doğazgaz gönderilecek. İkinci hatla Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınacak. İkinci hat Türkiye'den Yunanistan'a ya da Bulgaristan'a bağlanacak. Bu konuda görüşmeler sürüyor.
KAYNAK: AA
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