TürkAkım projesinde tarihi gün

Türkiye transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğalgaz taleplerini karşılayabilecek. Rus dostlarımızla birlikte teknik açıdan zorlu bir porjeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek sektörün çıtasını daha yukarı taşıdığımıza inanıyorum.

"TürkAkım doğalgaz hattının Karadeniz'in dibinden gelerek ülkemize ulaşmasının sevincini yaşıyoruz. Bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım Rus dostlarımızla beraber emek harcadığımız tarihi nitelikte bir projedir. 3 bölümden oluşan TürkAkım projesi 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatı hızla devam ediyor. Buradan gelecek gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planlıyoruz.

Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edeceklerine saygı duymalı. Bizim için Rusya uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve doğalgaz tedarikçisidir. Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Rusya Federasyonu ile iş birliğimiz çok geniş bir yelpazede ilerliyor. Ortak duruşumuzun Suriye'deki insani krizin hafifletilmesinde katkılarını gördük. Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Rusya ile 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız."



ARDINDAN RUS DEVLET BAŞKANI PUTİN DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU;

Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar;

-100 milyar dolarlık ticaret hacmi ile ilgili Çin ile ulaşacağız. Türkiye ile neden olmasın. TürkAkım projesiyle ilgili anlaşma İstanbul'da 10 Ekim 2016'da yapılmıştı. Bu projeye Sayın Erdoğan isim vermiştir. 2-3 sene sonra projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Pek çok çalışma yaptık birlikte. TürkAkım projesinin deniz kısmı tamamlanıyor. Özellikle dikkatleri şu hususa çekmek istiyorum. Toprağa delik açmak ve gaz çıkarmak kolay değil. Yüksek teknoloji ile yapılan bir süreçtir. Özellikle doğal gaz çevre dostu olan bir proje.