'Türk balığı dünyada aranan balık haline geldi'

Bozan, AA muhabirine su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektörüne ve kültür balıkçılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2018’in ilk 8 ayında 1 milyar 625 milyon dolar seviyesinde ihracat yaptığını ve bunun 640 milyon dolarının su ürünleri sektörü tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Bozan, su ürünleri sektörünün ihracatının 538 milyon dolarlık bölümünün de kültür balıkçılığı ihracatından oluştuğunu söyledi.

Kurdaki dalgalanmanın etkilerini sektör olarak karşılayabilecek güçte olduklarını ifade ederek, “Su Ürünleri sektörünün 2018 yılı ihracat hedefi daha önceden 1 milyar dolar olarak revize edilmişti. Bunu yakalayacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz. Maliyetlerdeki artışın karlılığa olumsuz etkisi olmakla birlikte ihraç ürünü olması dolayısıyla bu olumsuz etki diğer sektörlere oranla daha düşük düzeydedir.” değerlendirmesini yaptı.

Su ürünleri sektörünün 2014 yılında 2023 yılının ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirlediğini hatırlatan Bozan, “Hükümet politikaları, yeni pazar açılımları, katma değerli ürün portföyündeki artışlar sektörümüzü AB lideri konumuna getirmiş, sektörden elde edilen karlar tekrar sektöre yatırım olarak geri dönmüş ve hedeflenen rakamlara daha erken ulaşılmıştır, doğal olarak bu başarı heyecanı arttırmış gerek ülke içinde gerekse dışarıda hem üretim hem pazarlama alanında daha aktif olunmasına vesile olmuştur.” diye konuştu.