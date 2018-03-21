Türkiye'nin ilk toplu konutuydu! Aslına uygun olarak yenilenecek

Türkiye’nin ilk toplu konut projesine ev sahipliği yapan Saraçoğlu Mahallesi yeniden hayat buluyor. 1940’lı yıllarda Emlak Bankası tarafından kamu çalışanları için hayata geçirilen Saraçoğlu Mahallesi, Ankara’nın merkez semti Kızılay’da yer alıyor. Tarihi yapı Maliye Bakanlığı’nın desteği ve Emlak Konut GYO işbirliği ile aslına uygun olarak yenilenecek.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, Maliye Bakanlığı’na ait arsa Ağustos 2017’de Emlak Konut’a devredilmişti. 121 bin metrekare içerisinde 435 lojman, 250 tescilli anıt ağacın yanı sıra okul, kütüphane, dükkânlar ve açık alanları barındıran Saraçoğlu Mahallesi için gelir paylaşımı ihalesi yapılacak. İhalenin ilk oturumunun 19 Nisan’da düzenleneceği öğrenildi.

Türkiye’ye örnek bir projenin hayata geçirileceğini aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Dünyanın her yerinde şehirlerin büyük bir nüfus baskısı altında bunaldığı bir dönemden geçiliyor. Buna bağlı olarak ciddi bir rant baskısı ortaya çıkıyor. Saraçoğlu projesinde de tarihi yapılar heba edilecek mi endişesi vardı. Titizlikle çalışıldı. Tamamen geçmiş mimarisine uygun olarak inşa edilecek. Ranta kurban gitmeyecek.” Kurtulmuş, “Yüzde 44.12 sosyal donatı alanı olacak. Biz bakanlık olarak bütün şehirlerimizin rant baskısı altında ezilmemesi için daima çalışacağız. Kentleri yaşanabilir hale dönüştüreceğiz. Bu anlamda Saraçoğlu Türkiye için örnek bir projedir” diye konuştu.

‘TEK BİR TUĞLA KALKMAYACAK’

Maliye Bakanı Naci Ağbal da yaklaşık bir yıl önce başladıkları çalışmada artık Saraçoğlu’nun can bulacağı bir döneme girildiğinin altını çizdi. Ağbal, ‘Tek bir tuğlası dahi yerinden kaldırılmayacak. Zaten kentsel sit alanı. Bu özelliğiyle gelecek nesillere aktarılacak’ dedi.

ÇİTLERINDEN KURTULUYOR

Saraçoğlu denilince akla bugüne kadar hep lojmanların geldiğini anımsatan Bakan Naci Ağbal, ‘Burada birçok siyasinin anısı var. Cumhuriyet tarihine tanıklık eden bir yer. Bu tarihi unutmadan etrafındaki duvarları, çitleri ve güvenlik noktalarını kaldırarak Ankaralılara kazandıracağız. Yemyeşil bir alan olacak. Ticari alanları ve sosyal donatılarıyla herkesin uğrak yeri haline gelecek. Sakarya Caddesi’ne de rakip bir Saraçoğlu geliyor’ diye konuştu.

AĞAÇLARI İLE BİRLİKTE YAŞAYACAK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, mahalleyi 72 yıl önce Emlak Bank’ın geliştirdiğini hatırlatıp, “435 konut ve 250 tescilli ağacı koruyarak yaşayan bir yer haline getireceğiz” dedi.

Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin de katkılarıyla Emlak Konut GYO, Saraçoğlu Mahallesi’ni özüne sadık kalarak bölge ihtiyaçlarına da karşılık verecek şekilde Ankara halkına yeniden sunacak.