FİNANS

Tuz Gölü'ndeki gaz deposuna 1,2 milyar dolarlık kredi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.06.2018 16:01 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin genişletilmesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplamda 1,2 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalandığını açıkladı.

Tuz Gölü'ndeki gaz deposuna 1,2 milyar dolarlık kredi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'nin finansman anlaşması imza töreninde konuştu.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşmasına imza atıldığını kaydeden Albayrak, "Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti hem de düşük faizi ile Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, son dönemde Türkiye'nin büyük enerji projeleriyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, TürkAkımı ile bunların yanında hayata geçirilen yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projelerimiz, doğalgaz depolama yatırımlarımız ve LNG terminallerimizle artık bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesine finansman sağlayan iki bankanın da kredi onaylarını seçim döneminde verdiğinin altını çizen Albayrak, bu kredinin Türkiye'nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildiğini söyledi.

Albayrak, siyasal istikrarın olduğu yerde güvenin, güvenin olduğu yerde de yatırım ve ekonomik büyümenin olduğunu anlattı. Albayrak, şunları söyledi:

"Türkiye artık öngörülebilir politikalarla geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Artık yatırımcılar da uluslararası finans kuruluşları da şunu iyi biliyor: Türkiye'nin önü açık. İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Ekonomide çok boyutlu bir dönüşümün yol haritasını hazırladık. Enerji de bu alanların başında geliyor. Enerjide Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak teknoloji ve verimlilik odaklı bir altyapının temellerini attık. Türkiye’nin enerjide gelecek vizyonu olan Milli Enerji ve Maden Politikasını ilan ettik. Artık kim gelirse gelsin önemli değil. Kurumlarda devamlılık esasından hareketle enerjide bütün hedeflerimizi hayata geçireceğimiz kapsamlı bir yol haritamız var. Türkiye artık kurumsallaşıyor. Kişilerden bağımsız bir yapıya kavuşuyor. Kişilerin değil, vizyonun, projelerin, yatırımların devamı söz konusu artık." AA

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Anahtar Kelimeler:
tuz gölü yatırım berat albayrak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Depolama için 1,2 milyar dolar harcıyormuşuz. Bende sevindim tuz gölünde gaz bulduk da tesis kuruyoruz sandım. İnşallah o günler de gelir.
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