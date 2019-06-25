UBS: ABD ile Çin anlaşamazsa küresel ekonomi durgunluğa girer

UBS Küresel Ekonomik Araştırmalar Başkanı Arend Kapteyn, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, iki ülkenin bir anlaşmaya varamaması ve birbirlerine yeni gümrük tarifeleri uygulamaları halinde, global ekonomik büyüme ve piyasa şartları hakkında beklentilerin bozulacağına dikkat çekti ve ekledi:

"(Böyle bir senaryoda) Küresel büyümenin önümüzdeki çeyreklerde yaklaşık 75 baz puan düşeceğini ve ekonomik çerçevenin, 80'li yıllardaki Petrol Çöküşü, 90'lı yıllardaki Tekila Krizi ya da (2010'lardaki) Euro Bölgesi Krizi gibi, hafif bir global resesyona dönüşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

UBS Küresel Ekonomik Araştırmalar Başkanı, Osaka’da düzenlenecek toplantıda işlerin kötü gitmesi halinde bunun olumsuz etkilerinin hemen hissedilemeyeceğiri de belirtti.

Ancak Kapteyn’e göre, devam eden birkaç çeyrek dönem içinde yükselen fiyatların talebi ve büyümeyi aşağı çekmesi ile kötü etkiler gittikçe dozajını artıracak. Gelecek bir buçuk yıl içerisinde ABD’nin milli geliri yüzde 1.0 daralırken, Çin yüzde 1.2 ve Avrupa da yüzde 0.74 küçülecek.