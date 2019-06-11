FİNANS

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. İcra Dairesi’ndeki markanın satışına Ayris Tekstilden başka katılan olmadı.

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi’nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde 3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü. Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı. Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil’den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL’ye satın aldı.

KAYNAK:İHA

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Çiftçiye müjde! Litresi 100 euroÇiftçiye müjde! Litresi 100 euro
Merkez Bankası ne yapacak?Merkez Bankası ne yapacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd satış

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Onlar pilot olamayacak!

Onlar pilot olamayacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
satarsın tabii 2023. baybay bu tür firmalara ne kazansam ker diyorsun yanii
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amazon.com.tr Avrupa'ya ihracat başlattı

Amazon.com.tr Avrupa'ya ihracat başlattı

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Çiftçiye müjde! Litresi 100 euro

Ekonomistler faiz indiriminin yılın ikinci yarısında başlamasını bekliyor

Merkez Bankası ne yapacak?

Araçlar için Boğaz köprülerinden geçiş düzenlemesi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni düzenleme...

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Çin dolar yerine altın alıyor

Dolar yerine altın alıyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.