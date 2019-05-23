FİNANS

Vergi ödemelerinde son 6 gün

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceği uyarısında bulundu. Yetkililer, söz konusu vergilerin 1. Taksit son ödeme tarihlerine 6 gün kaldığını hatırlattı.

Vergi ödemelerinde son 6 gün

Belediyelere ödenecek vergilerin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona eriyor. Kepez Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili olarak, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 31 Mayıs Cuma olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, vatandaşlarında ödemelerini rahatça yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Belediye personeli özellikle yaşlı ve engelli olan vatandaşlara vergi ödemeleri konusunda gerekli kolaylığı sağlıyor.

SON GÜN 31 MAYIS

Vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Kepez Belediyesi veznelerinden, tüm Halkbank şubelerinden veya belediyenin www.kepez-bld.gov.tr resmi internet sitesindeki ‘İnteraktif Belediyecilik’ bölümünde bulunan ‘Vergi Ödeme’ kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilirler. Emlak Vergisi 1. Taksit ödemeleri 2019 yılı için 1 Mart’ta başlamıştı. 31 Mayıs Cuma günü sona erecek olan Emlak Vergisi’nin 1. Taksit ödemelerini gerçekleştirmeyen vatandaşlara bu tarihten sonra yapılacak işlemler için gecikme zammı uygulanacak. Emlak Vergisi 2. Taksit ödeme tarihi ise Kasım’da.

KAYNAK:İHA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
150 yıllık hayal gerçek oluyor!150 yıllık hayal gerçek oluyor!
Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildiOtomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergileri taksit son tarih

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

1500 yıl yetecek rezerv bulundu

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piknikçilere müjde, sezon sonuna kadar tavuğa zam yok

Piknikçilere müjde, sezon sonuna kadar tavuğa zam yok

150 yıllık hayal projenin yüzde 80’i tamamlandı!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

Otomatik katılım ile 5 milyon kişi tasarrufa yönlendirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

Bakan Albayrak, yeni paketi açıkladı

Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta! 'İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak

Gözler Bakan Albayrak'ta! Yeni paket açıklayacak

Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor

Şimdi fiyatı 2 liraya düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.