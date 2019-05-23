Vergi ödemelerinde son 6 gün

Belediyelere ödenecek vergilerin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona eriyor. Kepez Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili olarak, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 31 Mayıs Cuma olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, vatandaşlarında ödemelerini rahatça yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Belediye personeli özellikle yaşlı ve engelli olan vatandaşlara vergi ödemeleri konusunda gerekli kolaylığı sağlıyor.

SON GÜN 31 MAYIS

Vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Kepez Belediyesi veznelerinden, tüm Halkbank şubelerinden veya belediyenin www.kepez-bld.gov.tr resmi internet sitesindeki ‘İnteraktif Belediyecilik’ bölümünde bulunan ‘Vergi Ödeme’ kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilirler. Emlak Vergisi 1. Taksit ödemeleri 2019 yılı için 1 Mart’ta başlamıştı. 31 Mayıs Cuma günü sona erecek olan Emlak Vergisi’nin 1. Taksit ödemelerini gerçekleştirmeyen vatandaşlara bu tarihten sonra yapılacak işlemler için gecikme zammı uygulanacak. Emlak Vergisi 2. Taksit ödeme tarihi ise Kasım’da.

KAYNAK:İHA

