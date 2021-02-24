Yapılandırma ödeme tarihleri ve şartları 2021: İlk taksit ödenmezse yapılandırma bozulur mu?

Borç yapılandırma ilk taksitinin son ödeme tarihi yaklaşıyor. 1 Mart'ta kadar

yapılandırma yapan vatandaşlar borçlarını ilk taksitlerini ödedikleri halde nasıl bir durum gerçekleşecek merak konusu oldu. Yapılandırma yaparak tüm taksitlerini peşin ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 ve idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Peki yapılandırmanın kaç taksidi ödenmezse yapılandırma bozulur?

YAPILANDIRMA İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ

AA'da yer alan habere göre, kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor.