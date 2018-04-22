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Yargıtay'dan emsal olacak "tazminat" kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Maaşı eksik ve geç yatan işçi, daha yüksek ücret almasına rağmen sigorta priminin düşük gösterildiğini gerekçe göstererek istifa etti. İşverenin kıdem tazminatı vermediği işçiyi Yargıtay tarafından haklı bulundu.

Yargıtay'dan emsal olacak "tazminat" kararı

Yüksek mahkeme, maaşın eksik ve geç yatırılmasıyla yüksek ücret alan işçinin sigorta primini eksik gösteren işvereni kusurlu buldu.

Özel bir firmada çalışan işçi, maaşlarının eksik ve geç yatırıldığını, yüksek ücret almasına rağmen sigorta primlerinin düşük gösterildiği gerekçesiyle istifa etti. İşveren, işçinin tazminat talebini de reddetti. Ücretlerinin geç ve eksik ödenmesi, rızası alınmaksızın başka şubelerde yoğun şekilde çalıştırılması ve SGK prim ücretinin eksik yatırılması gibi sebeplerle iş akdini haklı sebeplerle feshettiğini belirten işçi, İş Mahkemesi'ne dava açtı. İstifa dilekçesinin kendisine zorla imzalatıldığını iddia eden davacı, kıdem, ulusal bayram genel tatil, yıllık izin, fazla çalışma ücreti ve asgari geçim indirimi (AGİ) alacaklarının tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren avukatı ise davacının dosyada mevcut istifa ve ibranamelere göre iş yerinden herhangi bir sebep belirtmeksizin ayrıldığını, bu sebeple kıdem tazminatına hak kazanamayacağını öne sürdü. İşveren avukatı, davacının çalışmasının kesintili olduğunu bu sebeple zamanaşımı def'i ileri sürdüklerini ve iş yerinde davacının herhangi bir alacağının olmadığını ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, toplanan kanıtlar ve yapılan bilirkişi hesabına göre davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davacı temyiz etti.

Devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kararda; davacının 26 Nisan 2010 tarihli istifa dilekçesinin baskı altında imzalatıldığına ilişkin iddiasını kanıtlamamasına rağmen, aynı günkü dilekçesinde iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshettiğini belirttiğine dikkat çekildi. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Davacı iş sözleşmesini; ücretlerinin eksik ve gecikmeli olarak ödendiği, daha yüksek ücret almasına rağmen primlerinin daha düşük ücret üzerinden bildirildiği gerekçesi ile feshettiğini belirtmiştir. Dosya kapsamına göre; belirtilen fesih sebeplerinin sabit olduğu anlaşılmakla feshin haklı sebeple yapıldığı ve kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesi gerekirken kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

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