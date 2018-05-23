Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki artış sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, NTV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "TL'nin değer kaybını bir reel ekonomik sebebe bağlamak mümkün değil, onun için spekülatif diyoruz. Dalga boyunun tehlikeli bir boyutu var, bu para politikası ile müdahale edilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak olan enstrümanlarımız var, ilgili kurumların elinde çok güçlü enstrümanlar var, yetkileri var, sorumlulukları da var. Para politikaları ile ilgili kurumlarımızın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

"Yetkili olanların yetkilerini kullanmak konusunda desteklediğimizi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullanan Zeybekci, "Yapılması gerekenlerin yapılması gerektiğinin altını çiziyorum ve destekliyorum. Para politikasının gereklerini cesaretle yapmamız lazım. TL'nin daha fazla değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi attığımız adımlarla göstermemiz lazım" diye konuştu.

'Kalıcı hasar oluşmadı'