Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki artış sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Zeybekci, NTV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "TL'nin değer kaybını bir reel ekonomik sebebe bağlamak mümkün değil, onun için spekülatif diyoruz. Dalga boyunun tehlikeli bir boyutu var, bu para politikası ile müdahale edilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak olan enstrümanlarımız var, ilgili kurumların elinde çok güçlü enstrümanlar var, yetkileri var, sorumlulukları da var. Para politikaları ile ilgili kurumlarımızın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor" dedi.
"Yetkili olanların yetkilerini kullanmak konusunda desteklediğimizi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullanan Zeybekci, "Yapılması gerekenlerin yapılması gerektiğinin altını çiziyorum ve destekliyorum. Para politikasının gereklerini cesaretle yapmamız lazım. TL'nin daha fazla değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi attığımız adımlarla göstermemiz lazım" diye konuştu.
'Kalıcı hasar oluşmadı'
Bakan Zeybekci, "Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi" şeklinde konuştu.
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan dolar açıklaması
Bugün piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili hükümetten ilk açıklamalar geldi.
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolarda yaşanan hareketlilik için şu değerlendirmelerde bulundu;
"Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den dolar açıklaması
Dolar/TL'deki sert hareketler sonrası Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Zeybekci'nin açıklaması şu şekilde:
Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.
İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.
Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir.
Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!
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