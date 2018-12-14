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Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, konut kredisinde faiz oranını yüzde 1,78'e düşürdü. Banka ile çalışan inşaat firmalarından konut alımlarında faiz yüzde 0,98 olacak.

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası, konut kredisinde faizi düşürdü.

Banka konut kredisinde faiz oranını yüzde 1,78'e düşürdü. Ziraat Bankası ile çalışan inşaat firmalarından konut alımlarında faiz yüzde 0,98 olacak.

120 aya kadar vade ile 500 bin liraya kadar kredi verilecek.

BANKA'DAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyete destek verme vizyonumuz doğrultusunda, ekonomimizin lokomotifi konumunda olan konut/inşaat sektörüne yönelik uzun yıllardır etkin finansal çözümler sunmaktayız.

Bankamız; bugüne kadar konut sektörüne sunduğu öncü çözüm önerilerine bir yenisini daha ekleyerek, bugün itibariyle hem Bankamız ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmalarımızın hem de bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır.

Uygulama kapsamına hali hazırda Bankamızla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticileri alınmış olup, bu firmalardan konut satın alacak müşterilerimize aylık %0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacaktır.

Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık %1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık %0,98 olarak yansıtılacaktır.

Bu kapsamda, Bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların Bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır.

Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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