Değerli konut vergi beyannamesi için son 5 gün! Değerli konut vergisi nedir, ne zaman ödenir? Beyanname ne zaman, nereye verilir?

Vatandaşlar tarafından değerli konut vergisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye’deki bina vergi değeri 2020’de 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için verilen verginin beyanname süreciyle alakalı da araştırmalar yapılıyor. Beyanname için son 5 güne girildi. İlk taksit de gelecek aya kadar ödenebilecek. İşte detaylar... DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR? Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan “mesken nitelikli taşınmazlar” için değerli konut vergisi veriliyor. Vergi için beyanname verme süreci de devam ediyor. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR? Sene başından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat’ta doluyor. Dolayısıyla vatandaşların beyanname vermek için son 5 günü kaldı. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLECEK? Verilen son tarihe kısa bir süre kala beyannamelerin nereye verileceği de araştırılıyor. Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen sene ve bir önceki seneye ilişkin) gösteren belgeyi de ilave ederek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda gönderebiliyor.

Vergi başvuruları, taşınmaz sahipleri tarafından bağımsız çalışan serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle sözleşme imzalayarak e-beyanname olarak da verilebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mesken nitelikli taşınmazlara dair değerli konut vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin intvrg.gib.gov.tr sitesinde uygulama açıldı. Elektronik ortamda bizzat mükellefler tarafından ya da yetki almış meslek mensupları tarafından beyannameler gönderilebiliyor. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR? 22 Şubat 2021 tarihinde dolacak olan beyanname sürecinin yanı sıra değerli konut vergisi ilk taksiti de 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenebilecek. Peki, değerli konut vergisi nasıl hesaplanır? DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NE KADAR? İlgili vergiye tabi olan mesken nitelikli taşınmazlar arasından değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasındakiler, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3 vergiye tabi olacak. Değeri 10 milyon liraya kadar olanlarda ise vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için de binde 6 şeklinde uygulanacak.