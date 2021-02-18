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Değerli konut vergi beyannamesi için son 5 gün! Değerli konut vergisi nedir, ne zaman ödenir? Beyanname ne zaman, nereye verilir?

EMLAK HABERLERİ  | 18.02.2021 12:25 | Son Güncelleme

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve bina vergi değeri 2020’de 5 milyon lirayı aşan “mesken nitelikli taşınmazlar” için verilecek olan değerli konut vergisinin ilk taksiti 1 Mart’a kadar ödenebilecek. Vergi beyannamesi için ise 5 gün kaldı. Peki, değerli konut vergisi nedir, ne zaman ödenir? Değerli konut vergisi beyannamesi ne zaman verilir? Beyanname nereye verilecek? İşte detaylar...

Değerli konut vergi beyannamesi için son 5 gün! Değerli konut vergisi nedir, ne zaman ödenir? Beyanname ne zaman, nereye verilir?

Vatandaşlar tarafından değerli konut vergisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye’deki bina vergi değeri 2020’de 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için verilen verginin beyanname süreciyle alakalı da araştırmalar yapılıyor. Beyanname için son 5 güne girildi. İlk taksit de gelecek aya kadar ödenebilecek. İşte detaylar...

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NEDİR?

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan “mesken nitelikli taşınmazlar” için değerli konut vergisi veriliyor. Vergi için beyanname verme süreci de devam ediyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Sene başından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin beyanname verme süresi 22 Şubat’ta doluyor. Dolayısıyla vatandaşların beyanname vermek için son 5 günü kaldı.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLECEK?

Verilen son tarihe kısa bir süre kala beyannamelerin nereye verileceği de araştırılıyor. Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen sene ve bir önceki seneye ilişkin) gösteren belgeyi de ilave ederek, vergi dairesine verebiliyor ve elektronik ortamda gönderebiliyor.

Vergi başvuruları, taşınmaz sahipleri tarafından bağımsız çalışan serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle sözleşme imzalayarak e-beyanname olarak da verilebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mesken nitelikli taşınmazlara dair değerli konut vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin intvrg.gib.gov.tr sitesinde uygulama açıldı. Elektronik ortamda bizzat mükellefler tarafından ya da yetki almış meslek mensupları tarafından beyannameler gönderilebiliyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

22 Şubat 2021 tarihinde dolacak olan beyanname sürecinin yanı sıra değerli konut vergisi ilk taksiti de 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenebilecek. Peki, değerli konut vergisi nasıl hesaplanır?

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NE KADAR?

İlgili vergiye tabi olan mesken nitelikli taşınmazlar arasından değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasındakiler, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3 vergiye tabi olacak. Değeri 10 milyon liraya kadar olanlarda ise vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için de binde 6 şeklinde uygulanacak.

Değeri 10 milyon liradan fazla olan meskenlerde de, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için de binde 10 vergilendirme yapılacak. Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda da matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınıyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ KİMLER ÖDEMEZ?

Türkiye sınırları içerisindeki mesken nitelikli tek taşınmazı olanlarla birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanıyor. AA muhabirine açıklama yapan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, 20 Şubat hafta sonuna denk geldiği için beyannamelerin 22 Şubat’ta sona ereceğini belirtiyor.

Beyannamelerin mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine yapılması gerektiğine vurgu yapan Yüksel, vergi mükellefiyeti daha önce olmamış kişilerin de bu vergi bakımından mükellefiyetlerinin başladığını belirtiyor. Şirketlerin, vakıfların ve derneklerin de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini vereceklerini söyleyen Yüksel, lojmanların konut sayıldığını aktarıyor. Yüksel; müteahhitler, inşaat şirketleri ve arsa sahiplerinin kat karşılığı inşaat nedeniyle kendilerine düşen mesken nitelikli gayrimenkuller için tapuda kat irtifakı kurulmuş ancak henüz iskan alınmamış olması durumunda beyanname vermeleri gerekmediğini belirtiyor. Buna karşılık sonrasında vergi cezası ile karşılaşma ihtimalini engellemek adına şimdiden tespit yapmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Aynı zamanda iskan alınmadığı halde ikamet ediliyorsa ve kiraya verilmişse ödeneceğini söylüyor.

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Bunun yanı sıra tapuda arsa olarak gözüken fakat üzerinde konut bulunan gayrimenkuller için de belirsizlik bulunduğunu aktaran Ali Yüksel, belediyede bina kaydı yoksa ve arsa olarak görülüyorsa değerli konut vdergisine tabi olup olmadığı konusunun tartışmalı olduğunu aktarıyor. Buna ek olarak elektrik ve suyun konut olarak bağlanması durumunda vergi beyannamesi verilmesi gerektiğini aktarıyor. Yüksel, iş yeri veya ofis olarak inşa edilmesine rağmen mesken olarak kullanılan yapılar için de beyanname verilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bunun yanı sıra “ihtirazi kayıt” konularak, burasının kullanımını belgeleyen dokümanı da ayrıca dilekçeyle vererek vergi tahakkukunun iptalinin, ödenmiş verginin iadesi-mahsubunun talep edilmesi gerektiğini söylüyor. Miras kalan değerli konutlarda da mirasçıların kullanmamasının ya da birinin kullanıp diğerinin kullanmamasının beyanname gereğini ortadan kaldırmadığını aktarıyor. İmar barışına girmiş olan binalarda imar barışı için doldurulan formlarda konut olarak belirtilmiş olan iş yerlerinin de beyanname vermesi gerektiğini ifade ediyor.

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