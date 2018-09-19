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Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,5 düştü

EMLAK HABERLERİ  | 19.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azaldı.

Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,5 düştü

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 064 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 12 bin 743 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 oranında azalış göstererek 12 bin 743 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 082 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21,3 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 92 bin 411 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında artarak 92 bin 411 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 180 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,4 oldu. Ankara 7 bin 877 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 231 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

Konut satış sayıları, 2017-2018

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49 bin 362 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 49 bin 362 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 981 konut satışı ve yüzde 14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 257 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 131 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 55 bin 792 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalış göstererek 55 bin 792 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve yüzde 14,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,3 oldu. Ankara 6 bin 034 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 bin 933 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara satış yüzde 129 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129,6 artarak 3 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2018’de ilk sırayı bin 141 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 675 konut satışı ile Antalya, 307 konut satışı ile Bursa, 305 konut satışı ile Ankara ve 263 konut satışı ile Yalova izledi.

En çok konut satışı Irak vatandaşlarına

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 944 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 394 konut ile İran, 275 konut ile Suudi Arabistan, 271 konut ile Kuveyt ve 192 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

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