Konut satışları Ağustos'ta yüzde 12,5 düştü

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 105 bin 154 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 064 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 12 bin 743 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 oranında azalış göstererek 12 bin 743 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 082 konut satışı ve yüzde 16,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21,3 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 92 bin 411 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında artarak 92 bin 411 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 180 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 86,4 oldu. Ankara 7 bin 877 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 231 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.