TOKİ 115 konutu satışa çıkardı!

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan 115 konut satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruda, 115 konutun satışına bugün başladığı bildirildi.

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.



