Altın ne kadar? (14 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altında fiyatlar, dolar ve euro kurundaki artışa paralel olarak yükseliş gösteriyor. Altında gram fiyatı 13 Ağustos'ta günü yüzde 4 artışla, 265,40 liradan tamamlamış ve yeni zirveyi görmüştü. Peki, 14 Ağustos altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, ne kadar?
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
251,42
252,51
Altın/ONS
1.194,93
1.195,16
Çeyrek Altın
402,28
412,86
Cumhuriyet Altını
1.650,00
1,670,00
Yarım Altın
802,04
825,72
Ziynet Altını
1,609,11
1,646,38
Ata Altın
1,659,39
1,706,99
14 Ayar Bilezik Gramı
143,31
143,93
22 Ayar Bilezik Gramı
229,30
230,29
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