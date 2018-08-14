FİNANS

Altın ne kadar? (14 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

EMTİA HABERLERİ  | 14.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

Dolar ve eurodaki yükselişle birlikte altında da yükseliş devam ediyor. 14 Ağustos çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altında son durum ne?

Altın ne kadar? (14 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altında fiyatlar, dolar ve euro kurundaki artışa paralel olarak yükseliş gösteriyor. Altında gram fiyatı 13 Ağustos'ta günü yüzde 4 artışla, 265,40 liradan tamamlamış ve yeni zirveyi görmüştü. Peki, 14 Ağustos altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

251,42
252,51

Altın/ONS

1.194,93
1.195,16

Çeyrek Altın

402,28
412,86

Cumhuriyet Altını

1.650,00
1,670,00

Yarım Altın

802,04
825,72

Ziynet Altını

1,609,11
1,646,38

Ata Altın

1,659,39
1,706,99

14 Ayar Bilezik Gramı

143,31
143,93

22 Ayar Bilezik Gramı

229,30
230,29

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayınAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumlarıAltın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları
Altın ne kadar? Günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)Altın ne kadar? Günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın ne kadar çeyrek altın fiyatları gram altın fiyatları dolar euro altın ons fiyatı 14 ağustos altın fiyatları

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

ABD Başkanı Trump'ın skandal kararına Ankara'dan ilk değerlendirme

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar

Türkiye atağa geçiyor! İhracatçının yeni rotası 2,8 trilyon dolarlık pazar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları

Altın fiyatları son durum! Çeyrek altın gram altın fiyatları rekora gidiyor! 13 Ağustos 2018 Pazartesi altın yorumları

Altın ne kadar? Günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altın ne kadar? Günün altın yorumları (Çeyrek altın, yarım altın, gram altın güncel fiyatları)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (27 Temmuz 2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (27 Temmuz 2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (26 Temmuz 2018)

Altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? (26 Temmuz 2018)

23 Temmuz 2017 güncel altın fiyatları (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

23 Temmuz 2017 güncel altın fiyatları (Çeyrek altın, gram altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son rakamlar! Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? (21 Temmuz altın fiyatları)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.