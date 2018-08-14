Altın ne kadar? (14 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları)

Altında fiyatlar, dolar ve euro kurundaki artışa paralel olarak yükseliş gösteriyor. Altında gram fiyatı 13 Ağustos'ta günü yüzde 4 artışla, 265,40 liradan tamamlamış ve yeni zirveyi görmüştü. Peki, 14 Ağustos altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Gram Altın

251,42

252,51

Altın/ONS

1.194,93

1.195,16

Çeyrek Altın

402,28

412,86

Cumhuriyet Altını

1.650,00

1,670,00

Yarım Altın

802,04

825,72

Ziynet Altını

1,609,11

1,646,38

Ata Altın

1,659,39

1,706,99

14 Ayar Bilezik Gramı

143,31

143,93

22 Ayar Bilezik Gramı

229,30

230,29



