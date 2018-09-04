Altın ne kadar? 4 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ve yorumlar

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, Gram altın, fiyatı yükseliş trendini bozmadı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş ile başlayıp yükseliş ile kapattı. 4 Eylül Salı günü altın fiyatları güne nasıl başlayacak? Altın uzmanları nasıl yorum yapacak? Saat 10.00'dan sonra gelen piyasa verileri ile belli olacak. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN



253,69

254,21

SPOT ALTIN TL/GR



255,73

255,81

ALTIN/ONS ($)



1.199,57

1.199,75

ÇEYREK ALTIN



405,90

415,63

CUMHURİYET ALTINI



1.680,00

1.700,00

YARIM ALTIN



813,72

835,83

ZİYNET ALTINI



1.632,55

1.666,54

ATA ALTIN



1.683,57

1.727,89

14 AYAR BİLEZİK GRAMI



145,40

145,69

18 AYAR BİLEZİK GRAMI



186,21

186,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI



232,64

233,11



