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Altın ne kadar? 4 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ve yorumlar

EMTİA HABERLERİ  | 04.09.2018 07:36 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 17.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 256,50 liradan tamamladı. Yatırımcılar çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatlarını merak ediyorlar. Peki, altın bugün ne kadar? İşte detaylar...

Altın ne kadar? 4 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları ve yorumlar

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, Gram altın, fiyatı yükseliş trendini bozmadı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş ile başlayıp yükseliş ile kapattı. 4 Eylül Salı günü altın fiyatları güne nasıl başlayacak? Altın uzmanları nasıl yorum yapacak? Saat 10.00'dan sonra gelen piyasa verileri ile belli olacak. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN

253,69

254,21

SPOT ALTIN TL/GR

255,73

255,81

ALTIN/ONS ($)

1.199,57

1.199,75

ÇEYREK ALTIN

405,90

415,63

CUMHURİYET ALTINI

1.680,00

1.700,00

YARIM ALTIN

813,72

835,83

ZİYNET ALTINI

1.632,55

1.666,54

ATA ALTIN

1.683,57

1.727,89

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

145,40

145,69

18 AYAR BİLEZİK GRAMI

186,21

186,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

232,64

233,11

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