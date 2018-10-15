FİNANS

"14. Uluslararası Ayvalık Zeytinyağı Hasat Günleri" etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Etkinlik 26-29 Ekim'de "Zeytinyağı, Sağlık Kaynağı" temasıyla gerçekleşecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 26-29 Ekim'de düzenlenecek "14. Uluslararası Ayvalık Zeytinyağı Hasat Günleri", bu yıl "Zeytinyağı, Sağlık Kaynağı" temasıyla gerçekleştirilecek.

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kurum salonunda düzenlediği basın toplantısında etkinliğin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ziraat Odası işbirliğiyle yapılacağını bildirdi.

Ayvalık'ın dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden biri olduğunu belirten Büyükçıvgın, coğrafi işareti bulunan Ayvalık zeytinyağının kalitesini değindi.

Büyükçıvgın, zeytinyağının insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini hatırlatmak ve bu yolla zeytinyağı tüketimini artırmak amacıyla her yıl düzenledikleri etkinliğe ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek olan etkinlik artık gelenekselleşti ve uluslararası nitelik kazandı. Hedef belli, Ayvalık zeytin ve zeytinyağının dünyaca ünlü kalitesine dikkati çekerek zeytinyağımıza yeni pazarlar kazandırmak ve ülkemizdeki zeytinyağı tüketimini arttırmak. Amaçlardan biri de bir tarih, mimari, doğa ve lezzet kenti olan Ayvalık'a ilgi çekmek, kente her yıl daha fazla sayıda yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlamak."

Üretici, tedarikçi ve satıcıların bir araya gelerek sosyal bir hareketliliği paylaştığı hasat günlerinin, Ayvalık turizmine de ivme kazandırdığına işaret eden Büyükçıvgın, "Ayvalık, şenlik havasında geçen hasat günleri boyunca yine çok sayıda konuk ağırlayacak. Sektörden yerli ve yabancı isimler, Ayvalık'ın ulusal ve yerel markaları, zeytine emek veren köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler, deneyimli televizyoncular, zeytinyağına ilgi duyan yazarlar, gurmeler, sanatçılar, paylaşımları ve katkılarıyla bizlerle olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükçıvgın, etkinliğin 26 Ekim Cuma günü saat 10.00'da "Hasat Yürüyüşü" ile başlayacağını duyurdu.

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14. ayvalık zeytin hasat şenlikleri balikesir

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