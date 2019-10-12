FİNANS

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan Adem Bozkurt'un (39) sulama göletlinde cansız bedeni bulundu.

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan Adem Bozkurt'un (39) sulama göletlinde cansız bedeni bulundu.
Postkabasakal Mahallesi'nde yaşayan Adem Bozkurt, 5 gün önce kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, arama çalışması başlattı. Bu sabah ise vatandaşlar, mahalledeki sulama göletinde erkek cesedi gördü. Durum hemen jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin sudan çıkarttığı cesedin kayıp olarak aranan Adem Bozkurt'a ait olduğu belirlendi.
Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Bozkurt'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.

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