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Ankara'da vatandaşlara büyük müjde! Su faturalarında indirim

FİNANS HABERLERİ  | 14.01.2019 21:32 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Ocak'tan itibaren tüm konut ve iş yeri abonelerinin su ücretlerinde yüzde 30 indirime gidilmesini kararlaştırdı.

Ankara'da vatandaşlara büyük müjde! Su faturalarında indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, tüm abonelerin su ücretlerinde 21 Ocak'tan itibaren yüzde 30 indirim yapılmasına karar verildi.

Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna imzasıyla verilen ve su ücretlerinde indirime gidilmesini öngören teklifi ele alındı.

Tüm konut ve iş yeri su abonelerinin faturalarında yüzde 30'luk indirim sağlayacak teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

SU REZERVLERİ YÜKSELDİ

"Gerede suyunun yakın zamanda Ankara'da musluklardan akacak olması" ve "Kesikköprü'den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşecek olması" kararın gerekçeleri olarak sunuldu. Toplantıda, son dönemlerde artan yağışlarla barajlardaki su rezervlerinin de yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, su faturalarının TEFE veya ÜFE artış oranına göre ayarlanması uygulamasına da son verildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
su fatura müjde

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