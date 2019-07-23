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Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 19:15 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ve BTSO MESYEB, Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi için protokol imzaladı.

Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ve BTSO MESYEB, Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi için protokol imzaladı.
Asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edilebileceği ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’ni hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB), önemli bir işbirliği protokolüne daha imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan asansör sektörüne yönelik test ve muayene hizmetlerinin BTSO MESYEB tarafından yürütülmesi ile ilgili protokol töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
TÜRKİYE’DE BİR İLK
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye’de asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarının testlerinin üretici firmalarda kısıtlı imkanlar dahilinde ve yurt dışında yüksek maliyetlerle yapıldığını vurguladı. Bu durumun asansör güvenlik aksamlarının teknik düzenleme uygunluğunun tespitini ve güvenlik aksamlarının üretim aşamasında geliştirilmesi sürecini sekteye uğrattığını kaydeden Büyükdede artık BTSO MESYEB bünyesinde asansör güvenlik aksamlarına yönelik test işlemlerinin başlayacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BTSO MESYEB arasında örnek bir işbirliği protokolünün imzalandığını ifade eden Büyükdede, “BTSO MESYEB’de test kulesi ve ölçüm aygıtlarıyla ilk aşamada frenleme güvenlik tertibatı, hız regülatörü ve tampon tertibatı gibi asansör güvenliği açısından hayati önem taşıyan aksamların testlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sonraki süreçlerde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda test kapsamının geliştirilmesini hedefliyoruz. Türkiye’de uygulanacak testler açısından bu merkez bir ilk özelliği taşıyor” dedi.
'YERLİLEŞME HEDEFİNE BİR ADIM DAHA'
Büyükdede, merkezin önümüzdeki süreçte asansör aksamlarının üretiminde Ar-Ge ve inovasyon açısından kritik bir öneme sahip olacağını, teknik bilgi birikimi ile de orta vadede asansör güvenlik aksamlarının yerli ve milli kaynaklarla yüksek kalite standartlarında üretiminin gerçekleştirilmesine ciddi kaynak sağlayacağını ifade etti. “Test merkezi asansör güvenlik aksamlarının uygunluk değerlendirme ve belgelendirme imkanlarını oluşturarak sektörde önemli bir boşluğu dolduracak” diyen Büyükdede, “Attığımız bu imza ile Türkiye yerlileşme ve millileşme hedefine bir adım daha yaklaşacaktır” diye konuştu.
'MİLLİ YATIRIMI SEKTÖRÜMÜZE KAZANDIRDIK'
BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, asansörlerde kullanılan güvenlik aksamlarının detaylı testlerinin akredite koşullarda yalnızca yurt dışında yapıldığını ifade etti. ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edilebileceği önemli bir merkez olacağını kaydeden İsmail Kuş, “Ülkemizde hemen hemen her çeşit asansör aksamı üretilse de, özellikle güvenlik aksamlarının niteliğini ve kalitesini ölçecek ve geliştirecek bir laboratuvar bulunmamaktadır. BTSO olarak Bakanlığımızın vizyonu ile bu milli yatırımı teknolojik olarak ülkemizin en kapsamlı asansör eğitim, uygulama ve mesleki yeterlilik belgelendirme tesisinde sanayicilerimize kazandırmak için ilk adımı atıyoruz” ifadelerini kullandı.
ÖZ KAYNAK TÜRKİYE’DE KALACAK
İsmail Kuş, bu proje ile yurt dışında yapılan testlerin 3’te 1’i maliyetle Türkiye’de daha kapsamlı ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Aynı zamanda öz kaynaklarımızın yurt içinde kalması da sağlayacağız. Bu projemiz asansör güvenlik aksamlarından fren sistemi, hız regülatörü, tampon, raylar ve asansör motorlarının ayrı ayrı test edilebileceği gibi asansör parçalarının tümleşik olarak da test edilebileceği ilk laboratuvar olacak. Test ve geliştirme laboratuvarının teknolojik düzeyini yerli ve milli tasarımları geliştirebileceğimiz bir seviyede oluşturmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır” dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan asansör sektörüne yönelik test ve muayene hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili protokolü imzaladı.

FOTOĞRAFLI

Asansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliğiAsansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliğiAsansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliğiAsansör güvenlik aksamlarının testi için işbirliği

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