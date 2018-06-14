FİNANS

Bayram ikramı kestane şekeri

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın sembollerinden biri olan kestane şekeri, Ramazan Bayramı'nda evlerde konuklara ikram edilmek üzere raflarda yerini aldı.

Bayram ikramı kestane şekeri

Cansel ORUÇ-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın sembollerinden biri olan kestane şekeri, Ramazan Bayramı'nda evlerde konuklara ikram edilmek üzere raflarda yerini aldı.
Kestanenin insan sağlığına birçok faydası olduğunu belirten İlka Şekerleme Kalite Kontrol ve Ar-Ge Sorumlusu Ebru Aygün, "Ramazan ayından çıkıyoruz. Oruç döneminin ardından vücudun ihtiyaçları var. Bizler de bu dönemde sağlık açısından şeker ve tatlıya yüklenmeyin diyoruz. Kestane sindirime katkı sağlıyor, zihinsel yorgunluğu alıyor, motivasyonu yükseltiyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hem misafirlerinize ikram etmek için hem de gittiğiniz yerlere hediye olarak kestane şekeri götürmenizi öneriyoruz" dedi.
'KESTANE ŞEKERİNE SAHİP ÇIKALIM'
Kestane şekerinin Bursa'nın sembollerinden birisi olduğunu söyleyen Ebru Aygün, "Bursa hem kestane üretimi hem de kestane şekeri anlamında önemli bir şehir. Kestane anlamında zengin olan Fransa'da yılbaşlarında kestane şekeri yoğun tüketiliyor. Hediye olarak kestane şekeri götürülüyor. Ülkemizde de bayram gibi özel günlerde, akraba ziyaretlerinde gelen misafirlerimize, çikolata, baklava yerine kestane şekerini öneriyoruz. Öncelikli olarak Bursalıların kestane şekerine sahip çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.
MERDİVEN ALTI SATIŞLARA DİKKAT
Kestane şekeri alırken de merdiven altı üretime dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan İlka Şekerleme Kalite Kontrol ve Ar-Ge Sorumlusu Aygün, "Kestane şekeri üreticileri olarak bu yıl hammadde fiyatlarında artış yaşadık. Fakat, bayram dönemi bu fiyatları yansıtmadık. Kestane şekeri alırken kesinlikle fiyatı ile kıyaslama yapmayın. Her sektörde olduğu gibi kestane şekeri sektöründe de çok fazla merdiven altı firmaları var. Kilosunu 5 ile 10 lira arasında fiyatla satıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kestanenin ham hali ile kilosunu 20 TL'den aldığınızda, bunu şeker haline dönüştürme, işçilik ve gider maliyetlerini de kattığınızda bu cüzi fiyatların aslında doğru olmadığını sizler de görürsünüz. Bizler bayram için özel fiyatlar uyguladık. Kesinlikle marka ürünleri tercih etmelerini buradan diliyoruz. Bu konuda da hassas olmalarını bekliyoruz" dedi.

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Bayram ikramı kestane şekeriBayram ikramı kestane şekeri

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