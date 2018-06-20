Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 898.690.947 ASELSAN 716.308.980 Garanti Bankası 637.854.850 Sasa Polyester 327.865.536 Petkim 272.632.002 Kardemir (D) 236.074.009 Akbank 227.403.718 Yapı ve Kredi Bank. 205.477.579 Halkbank 155.453.221 Ereğli Demir Çelik 150.072.356 Koza Altın 132.608.773 Tüpraş 116.942.827 İş Bankası (C) 116.516.813 Koza Madencilik 109.801.293 Turkcell 99.799.739 Emlak Konut GMYO 99.303.142 Koç Holding 95.202.631 İpek Doğal Enerji 88.790.244 Bim Mağazalar 74.284.017 Sabancı Holding 68.056.214(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

