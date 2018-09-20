Burkay, iş dünyasının beklenti ve önerilerini Bakan Albayrak’la paylaştı

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Ankara'da bir araya geldi. Bakan Albayrak’a iş dünyasının talep, öneri ve beklentilerini aktaran İbrahim Burkay, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Programdan da umutlu olduklarını ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret etti. Aynı zamanda DEİK Yönetim Kurulu Üyesi de olan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, toplantıda Bursa iş dünyasının üretim ve ihracat noktasında attığı adımlara ilişkin bilgiler verdi. Türkiye’nin döviz merkezli ekonomik saldırılara karşı seferberlik ruhuyla güçlü bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Başkan Burkay, bu süreçte finans sektörüne yönelik tedbirlerle birlikte reel kesimi de destekleyen uygulamaların hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti aktardı. Sermaye kaybı veya borca bataklık hesaplanırken kur farkı zararlarına ilişkin taleplerinin hükümetin yeni düzenlemeleriyle karşılık bulduğunu belirten İbrahim Burkay, daha önce de uygulaması olan fiyat farkı kararnamesi ve Türk Eximbank’ın döviz borcu yükümlülüklerinde belirlenecek sabit kur ile firmaların döviz kuruna karşı daha korunaklı hale getirilebileceğini vurguladı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ YENİ BİR İVME KAZANACAK'

Bakan Albayrak’a iş dünyasının talep, öneri ve görüşlerini de aktaran Başkan Burkay, Bursa iş dünyası olarak ‘inadına üretim, inadına ihracat’ anlayışıyla çalışarak, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine olan inancını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Başkan Burkay’a, Bursa’nın üretim ve ihracat odaklı projeleri için teşekkür ederken, mevcut sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dan iş dünyasının talep ve beklentilerini içeren detaylı bir rapor da isteyen Albayrak, yarın açıklanacak Orta Vadeli Programın Türkiye ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağını da sözlerine ekledi.

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