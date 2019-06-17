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Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 19:48 | Son Güncelleme

SOCAR’ın Alman EWE’nin Türkiye’deki iştiraklerini satın alma işleminde imzalar atıldı.

Bursagaz ve Kayserigaz’ın SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı

İstanbul, 17 Haziran (DHA) - SOCAR’ın Alman EWE’nin Türkiye’deki iştiraklerini satın alma işleminde imzalar atıldı. SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, “Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom, SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyetlerine devam ederek Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine değer katacak” dedi.
EWE Turkey Holding’e ait Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom’un SOCAR Türkiye’ye satışı tamamlandı.
Düzenlenen imza törenine SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, EWE AG CEO’su Stefan Dohler, EWE AG CFO’su Wolfgang Mücher ile iki şirketin yöneticileri katıldı.
Ocak 2019’da satın almayla ilgili anlaşmaya varılan ve geçtiğimiz ay konuyla ilgili tüm onayları tamamlanan 5 şirket, bugünden itibaren STAR Rafineri, TANAP, Petkim, SOCAR Terminal ve Petkim Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) de iştirakleri arasında bulunduğu SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösterecek.
SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Bursagaz ve Kayserigaz’ın gruba katılmasıyla Türkiye’deki doğalgaz faaliyet zincirini tamamladıklarını dile getirerek, "Türkiye pazarına girdiğimiz günden beri içinde bulunduğumuz sektörün dinamiklerini ve verimliliğini göz önünde bulundurarak tüm yatırımlarımızda entegrasyonu önemsedik" dedi ve ekledi:
"Türkiye’ye 12 yıldır doğalgaz getiriyoruz. 2013 yılından beri ise doğalgazın toptan satışını SOCAR Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz.
"Bildiğiniz gibi SOCAR, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin en büyük projesi olan ve doğalgaz iletimini sağlayan TANAP projesinin büyük ortağı.
"Bursagaz ve Kayserigaz’ı SOCAR Türkiye bünyesine katarak bugünden itibaren doğalgaz dağıtımında faaliyet göstermeye başlıyoruz.
"Bu büyük entegrasyondan doğacak sinerjinin hem şirketimiz hem de iki kardeş ülke ekonomileri açısından çok önemli olduğuna inanıyorum.
"Bu vesileyle aramıza yeni katılan çalışanlarımıza da ‘SOCAR ailesine hoş geldiniz’ demek istiyorum."
Bursagaz ve Kayserigaz’la birlikte satın alınan şirketlerin enerji sektöründe SOCAR Türkiye’nin gücünü artıracağını ifade eden Aliyev, şunları söyledi:
"Biz uzun yıllardır Azerbaycan’ın tamamı ile Tiflis dışındaki tüm Gürcistan’da doğalgaz dağıtımı yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutarak doğalgaz dağıtımı tecrübemizi Bursa ve Kayseri’ye de taşıyacağız. Faaliyetlerimiz arasında doğalgaz önemli bir yer tutuyor. Burada büyümeyi istiyoruz ve önümüzdeki dönemde fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz."
Satın alınan şirketler arasında telekomünikasyon sektöründe yer alan Millenicom’un da olduğunu anımsatan Aliyev, bu şirketin TANAP hattı üzerinde yapımı devam eden 1.850 kilometrelik SOCAR Fiber projesiyle önemli bir sinerji yaratacağını da sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

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