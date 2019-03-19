FİNANS

Dell: Şirketler dijital değişime ayak uydurmakta güçlük çekiyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Dell Technologies’in, Intel ve Vanson Bourne işbirliğiyle hazırladığı ikinci Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksi çalışması, küresel şirketlerin dijital değişime uyum sağlamada güçlük çektiğini gösteriyor.

Dell: Şirketler dijital değişime ayak uydurmakta güçlük çekiyor

İstanbul, 19 Mart (DHA) - Dell Technologies’in, Intel ve Vanson Bourne işbirliğiyle hazırladığı ikinci Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksi çalışması, küresel şirketlerin dijital değişime uyum sağlamada güçlük çektiğini gösteriyor.
Küresel olarak orta ve büyük ölçekli şirketlerden 4,600 üst düzey yöneticiyle kendi işletmelerindeki dönüşüm çalışmalarını puanlandırmaya yönelik Dell Technologies’in yaptığı ankette, küresel işletmelerin yalnızca yüzde 5.0’inin “Dijital Lider” olarak tanımlandığı ve söz konusu oranın 2016 yılından bu yana değişmediği belirtildi.
Araştırmada, gelişmekte olan pazarların dijital açıdan en olgun düzeye ulaştığı ve küresel sıralamanın zirvesinde Hindistan, Brezilya ve Tayland'ın yer aldığı vurgulanırken, gelişmekte olan pazarların aksine gelişmiş pazarların ise gerilediği ve Japonya, Danimarka ve Fransa’nın en düşük dijital olgunluk puanlarını aldığına dikkat çekiliyor.
Türkiye’nin, bulunduğu EMEA’da birinci sırada yer alırken, Türkiye’yi Güney Afrika ile Portekiz takip etti. Araştırmada ayrıca gelişmekte olan pazarların, gelişmiş ülkelerdeki 40’lık oranla karşılaştırıldığında, yüzde 53 ile “etkilenme yerine etkileme” konusunda kendilerine daha çok güvendiği belirtildi.
Endeks, ilerlemenin yavaş olduğunu ve işletmelerin şiddetli değişim hızına ayak uydurmakta zorluklar yaşadığını ortaya koydu. “Dijitali Benimseyenlerin” yüzdesi 2016’ya göre artarken, yaklaşık her 10 işletmeden dördüne karşılık gelen yüzde 39’luk kesim, hâlâ kıyaslama çalışmasında dijital açıdan en gelişmemiş iki grup olan “Dijitalde Geride Kalanlar” ve “Dijital Takipçiler”de yer alıyor.
Dell Technologies Başkanı ve CEO’su Michael Dell, sonuçlarla ilgili şu yorumu yaptı:
“Yakın gelecekte her işletme bir dijital işletme haline gelmeye ihtiyaç duyacak; ancak araştırmalarımız, çoğu işletmenin henüz ilerlemek için önünde uzun bir yolu olduğunu gösteriyor. İşletmeler, dijital dönüşümün eşi görülmemiş fırsatlarından yararlanmak için teknolojilerini modernize etmeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete geçme zamanı.” (Fotoğraflı)

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