FİNANS

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), lisanssız elektrik üretimi ile ilgili yaptığı son düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını söyledi.

Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), lisanssız elektrik üretimi ile ilgili yaptığı son düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını söyledi.
Demirdağ, "Güneş enerjisindeki başarımızı destekleyen ve potansiyelimizi açığa çıkaran her adımı çok önemli buluyoruz" dedi.
EPDK'nın düzenlemesine ilişkin bir açıklama yapan Demirdağ, bu tür uygulamaların sektörün önünü açacağını vurgularken, “Güneş enerjisinde kısa sürede elde ettiğimiz büyük başarıyı sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu yönde atılan her adımı çok önemli buluyoruz” diye konuştu.
GENSED’in yanında Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı da olan Demirdağ, “Sıfırdan başlayan bir sektör için yatırımlar sayesinde kurulu gücümüzün 5 bin MW’ı aşması, önemli bir başarı olsa da işin çok başındayız. Gidecek çok yolumuz olduğunu kabul etmemiz lazım” dedi.
EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliği de şöyle değerlendirdi: “Geçen ay yürürlüğe giren Yeni Lisanssız Yönetmeliği ile aylık mahsuplaşmaya geçilmesi ve geçen hafta da mahsuplaşmayla ilgili tarifelerin yayınlanması ile öz tüketim amaçlı çatı uygulamalarındaki hareketin başlayacağını umuyoruz.
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun lisanssız elektrik üretim yatırımlarına yönelik kararı bizler için çok önemli. Bu kapsamda; yatırımcılara uygulanacak dağıtım bedellerini belirleyen bu son kararı sektör temsilcileri olarak olumlu karşıladık.
“Yönetmeliğe göre mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üretim için kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 50 indirim, mahsuplaşma sonrası tüketimin fazla olduğu kısım için kendi tüketici dağıtım tarifesi, mahsuplaşma sonrası üretimin fazlası için 10 yıl süreyle kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 100 indirim uygulanacak. Bu gibi teşviklerin sektörü daha da büyüteceğine inanıyoruz. Güneş enerjisindeki başarımızı destekleyen ve potansiyelimizi açığa çıkaran her adımı çok önemli buluyoruz.
“Yeni lisanssız yönetmeliğin 5.1.ç kapsamında yer alan ibareye göre; mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri dahil olmak üzere tüm başvurular, üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak kaydı ile arazide kurulum yapabilecek ve aylık mahsuplaşma kapsamında değerlendirilecek.
“ Bir sonraki adımda ise, herhangi bir bölgede GES kuran bir tüzel kişiliğin, bu elektriği başka bir bölgede tüketme hakkına sahip olması; sektörün bundan sonraki hedefi olmalı.
”İkili sözleşmeler ve piyasa fiyatında satın alma garantisi ile güneş enerjisi, en büyük yerli üretim kaynaklarımızdan biri olma yönünde hızla gelişecektir.
“Her 1000 MW’lık GES, 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önlüyor. Güneşten yana şanslı bir ülke olan Türkiye’de meskenler, iş yerleri, kamu kurumları, fabrikalar hatta tüm belediyeler kendi elektriğini kendisi üretmeli, ihtiyaç fazlasını da devlete satabilmeli.
“Çatılara ve araziye kurulacak GES’lerle Türkiye yüzünü güneşe dönmeli, gökyüzünde güneşi gördüğü her yerde enerjisini bu sonsuz kaynaktan üretmeli.” (Fotoğraflı)

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e gerilediMB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi
Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-HaymePegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

MB - Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.01'e geriledi

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

İTHİB/Öksüz: Nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladık

İTHİB/Öksüz: Nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.