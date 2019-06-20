EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından, gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda, düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Belgin Yakışan Mutlu, "Türk Şirketler Balkanları Yatırımlarıyla Fethetti" başlıklı haberiyle, Yazılı Basın kategorisinde Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker "Dome’dan Şimşek’e İş Teklifi" başlıklı yazısıyla ödül aldı.

Diğer ödüller ise şöyle:

Ekonomi Haberi (TV) - Damla Yıldız Soken/Ayhan Dursun/Ömür Dikme - Fox TV (İhalesiz Et)

Ekonomi Haberi (İnternet) - Cihan Orhan - www.patronlardunyası.com (Osmanbey'de 100 Milyon Dolarlık Vurgun)

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Hülya Güler Akbaş - Hürriyet (Hafifledim Mutluyum)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Mustafa Kırlak - Ordu Olay (Türk Fındığının Rakibi ABD Fındığı)

Köşe Yazarı - Şeref Oğuz - Sabah

Ekonomi Programı (TV)

