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  4. Emre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldı

Emre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

Çözüm Kumbarası, Intel, Galata Business Angels, Endeavor ve Ashoka işbirliği ile hayata geçen, Türkiye’nin sosyal medya üzerinden yürüyen sosyal inovasyon projesidir. Galata İş Melekleri Başkanı Emre Kurttepeli, Çözüm Kumbarası Projesi’ni tanıtmak için düzenlenen toplantıya katıldı.

Emre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldı

26 Aralık 2014 tarihinde, Çözüm Kumbarası Projesi’ni tanıtmak için düzenlenen toplantıya, (Galata İş Melekleri Başkanı) Emre Kurttepeli, (Intel Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcısı) Ayşegül İldeniz,( Intel Türkiye Genel Müdürü) Burak Aydın, (Ashoka Türkiye Ülke Direktörü) Zeynep Meydanoğlu ve (Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı) Murat Özyeğin, (Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı) Faruk Eczacıbaşı, (Sivil Toplum Gönüllüsü) İbrahim Betil ve (Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Üstün Ergüder katıldı.

Emre Kurttepeli, “GBA olarak 2014 yılında sosyal girişimciliği önemsediğimiz, bu alana destek vermek istediğimiz ve Çözüm Kumbarası projesine inandığımız için, Intel ile partner olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal Girişimciliğin önünü açacak ve gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje olacağına inanıyoruz” dedi.

Emre Kurttepeli Çözüm Kumbarası Projesi Danışma Kurulunda yer aldı

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Intel,

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