"Etle temas ederken eldiven kullanın"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Et kesiminde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin temiz olması önemli. Ayrıca, ete temas edecek kişilerin çıplak elle değil eldivenle çalışması gerek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurbanlığın seçiminden etin hazırlanmasına kadar Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken konuları aktardı.

Oluşabilecek riskleri önlemek için kurbanlıkların kesinlikle veteriner kontrolünde seçilmesinin önem taşıdığını belirten Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile temas eden kişilere hidatik kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, bruselloz, salmonelloz, tenya ve toksoplazmozis gibi pek çok hastalığın bulaşma riski bulunuyor. Kesim yapılacak yerin temiz ve hijyen kurallarına uyumlu olması gerek. Akan kanın birikmediği, drenajının sağlandığı, haşeresiz, kedi ve köpeklerin dolaşmadığı geniş bir alan olmalı. Kesimi yapılacak hayvanlara kesimden 6-12 saat öncesine kadar yem verilmemeli, sadece su içirilmeli.